Le avventure della cuoca Nazli e dell’architetto Ferit appassioneranno il pubblico italiano ancora per poco. Lo sceneggiato turco Bitter Sweet - Ingredienti d’amore infatti chiuderà i battenti il 13 settembre 2019. Gli spoiler delle ultime puntate rivelano che Ferit Aslan si renderà conto di aver commesso un grosso errore a non ascoltare la moglie Nazli Pinar. Quest’ultima, pur essendosi allontanata dall'architetto per impedire ad Hakan Onder di far finire in prigione Asuman, avvertirà il marito dicendogli di stare attento a Pelin Turan.

La cuoca finalmente avrà con sé le prove per poter dimostrare la sua tesi, visto che dopo aver sorpreso il marito di Demet parlare in segreto con la sua nuova rivale in amore, metterà immediatamente al corrente Ferit. Quest’ultimo, quando verrà a conoscenza della disonestà della sua ex fidanzata, dopo averla affrontata per essersi presa gioco di lui, la licenzierà dalla Pusula Holding.

Asuman tenta il suicidio, la chef rifiuta la proposta di nozze del marito

Negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 nell’ultima settimana di programmazione, cioè dal 9 al 13 settembre 2019, Ferit farà sapere ad Engin di voler regalare a Nazli l’anello della nonna paterna per chiederle in modo ufficiale di essere sua moglie.

L’architetto preferirà sorprendere la cuoca tra le mura della sua villa. Nel frattempo la Pinar, dopo essere stata ricattata da Hakan all’insaputa del marito, si scaglierà contro la sorella Asuman per aver sparato a Muzzaffer. La coinquilina di Fatos, dopo il duro rimprovero della chef, in preda alla disperazione per causare soltanto problemi, si recherà in un edificio altissimo con l’intenzione di farla finita.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

La giovane, quando sarà sul punto a fare un salto nel vuoto, verrà fermata in tempo da Deniz. Quest’ultimo, dopo aver fatto il possibile per far desistere dal suo terribile intento la figlia minore di Kemal, farà arrivare sul posto Fatos e Nazli. A un certo punto il musicista farà credere ad Asuman di voler passare a miglior vita insieme a lei: con questo escamotage la sorella di Nazli rinuncerà a commettere l’atroce follia.

Quest’ultima, dopo aver riabbracciato Asuman, oltre a fare le sue valigie si preparerà mentalmente per lasciare Ferit. La cuoca nelle pareti della villa troverà dei biglietti scritti dal marito che la inviteranno a raggiungerlo in giardino. L’architetto, dopo aver ribadito il suo amore a Nazli, la spiazzerà dandole un prezioso gioiello e non farà fatica ad accorgersi della strana reazione della stessa.

La cuoca infatti rifiuterà il regalo dello zio di Bulut e, dopo aver abbandonato il tetto coniugale, tornerà a vivere con Fatos. La Pinar, avendo già messo al corrente la stilista del ricatto di Hakan, le farà sapere di non aver avuto il coraggio di dire all’Aslan di voler divorziare. Nel frattempo l’architetto inizierà ad avere il presentimento che la sua amata si sia allontanata da lui per colpa di sua madre Leman.

Nazli sorprende Hakan e Pelin insieme, Ferit caccia dalla sua vita la sua ex

Successivamente Nazli, decisa a tutti i costi a proteggere la sorella Asuman, dirà a Ferit di voler annullare il loro matrimonio. Quest’ultimo, dopo aver accettato la decisione della moglie, sarà convinto che sia ancora innamorata di lui quando lo metterà in guardia da Pelin. Nel frattempo l’Onder, non appena Leman scoprirà che è lui implicato con la separazione degli Aslan, minaccerà l’anziana donna. La madre dell’architetto si vedrà costretta a non fare nulla per richiedere la custodia di Bulut, poiché il losco imprenditore le dirà che altrimenti Ferit scoprirà che lei è stata l’amante di suo padre. A seguito di una riunione tenutasi al ristorante, alla quale prenderà parte anche Pelin, la cuoca Nazli, dopo aver ascoltato una conversazione telefonica della sua rivale la pedinerà. La sorella di Asuman capirà di aver avuto ragione a non fidarsi dell’ex fiamma dell’Aslan, quando la vedrà recarsi a un appuntamento con l'Onder. A quel punto la chef, dopo aver ripreso la scena scattando delle fotografie con il suo cellulare, si recherà di corsa nell'ufficio del marito. Ferit, quando scoprirà tramite Nazli che Hakan e Pelin si sono alleati insieme per distruggerlo, perderà le staffe. L’architetto caccerà via la sua ex fidanzata dalla sua vita, quando si presenterà da lui con la scusa di dovergli parlare. Nonostante la Turan cercherà di giustificare il suo atteggiamento facendo ricadere la colpa sulla Pinar, verrà sbattuta fuori dalla Pusula Holding in un malo modo.