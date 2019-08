Ormai non si parla d'altro: il matrimonio tra la cantante Miley Cyrus e l'attore Liam Hemsworth è arrivato al capolinea, dopo una storia d'amore lunga più di dieci anni. I due ex coniugi, seppur con alti e bassi, sono convolati a nozze il 23 dicembre dello scorso anno. L'artista, che ha interpretato il ruolo di Hannah Montana, e l'attore, noto per essere stato uno dei protagonisti della saga di Hunger Games, si sono conosciuti nel 2009 durante le riprese del film basato sull'omonimo romanzo di Nicholas Sparks The last song, in cui ricoprivano le vesti dei personaggi principali, e da lì hanno deciso di non separarsi più (sebbene ci siano stati diversi tira e molla); almeno fino ad oggi.

Il portavoce della cantante conferma la rottura tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth

Miley Cyrus ha sempre dichiarato di non voler essere una tipica moglie: in una recente intervista concessa al periodico Vanity Fair, la cantante ha specificato d'identificarsi come una ''queer person'', - vale a dire una persona che non si riconosce esclusivamente nel binarismo di genere uomo/donna, ma anche con entrambi i generi, con nessuno dei due o con una combinazione di entrambi - e che la loro vita coniugale fosse una sorta di new age.

A condividere col mondo la notizia della separazione della coppia è stato il portavoce della cantante, tramite un comunicato stampa alla rivista settimanale People, asserendo che dividersi è la decisione migliore per entrambi affinché possano dedicarsi alle loro vite e alle loro carriere.

Ultimament, la Cyrus ha pubblicato su Instagram diversi scatti fotografici in Italia da sola con degli amici e alcune indiscrezioni dichiarano che tra di loro potrebbe esserci la nuova fiamma di Miley: Kaitlynn Carter. Durante una gita in barca sul Lago di Como, i paparazzi hanno immortalato un bacio tra quest'ultima e la cantante statunitense.

Kaitlynn Carter, il nuovo possibile flirt di Miley Cyrus

Kaitlynn Carter nasce il 4 settembre 1988 a Peterborough, un comune nel New Hampshire, da Mark e Michelle Carter. Ha conseguito la laurea in scrittura creativa all'università di Hampshire e attualmente vive a Los Angeles. Possiede un fashion blog che porta il suo nome ed è co-fondatrice e imprenditrice di un brand che si occupa della cura della pelle: la Foray Collective.

Spesso posa anche come modella.

È stata inoltre la fidanzata di Brody Jenner, fratello di Kylie e Kendall, insieme al quale è convolata a nozze a Bali nel 2018, ma il matrimonio sembrò non risultare valido e i due si sono detti addio dopo poco meno di un anno. Carter è conosciuta al popolo americano anche per aver preso parte allo show ''The Hills: New Beginnings''. Adesso si trova in vacanza in Italia insieme a Miley Cyrus e un gruppo di amici e sembrerebbe esserci del tenero tra la blogger e la cantante.