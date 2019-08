Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono detti addio. Una notizia che arriva come una doccia fredda, raccontata nei particolari dal portavoce della cantante alla rivista People. I due hanno deciso di lasciarsi per concentrarsi sulla loro crescita personale e sulle loro rispettive carriere, ma continuano a rimanere in buoni rapporti e ad accudire i loro animali domestici che hanno adottato nel corso della loro relazione.

Le prime voci di crisi tra Miley e Liam circolavano già da un po' di tempo; infatti, molti fan avevano notato che la popstar americana, in uno scatto pubblicato sui social, non indossava la sua fede nuziale.

Miley, Liam e la relazione 'non perfetta'

La storia d'amore tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth non è stata sempre perfetta. Pochi mesi prima di convolare a nozze, la coppia aveva deciso di lasciarsi, sconvolgendo i fan, per poi decidere di tornare insieme.

La cantante americana e l'attore australiano si sono sposati lo scorso dicembre e sembravano più innamorati e uniti che mai. In una recente intervista alla rivista Elle, Miley aveva dichiarato di non essere eterosessuale e di vivere una relazione un po' fuori dall'ordinario comune: "Penso che per molti sia molto strano il fatto che io sia sposata. La mia relazione è unica e non avrei mai voluto condividerla apertamente, perché è così complicata e moderna che soltanto in pochi capirebbero.

Insomma, pensate davvero che io sia la classica moglie che sta a casa a cucinare? Sono in una relazione etero, ma mi piacciono anche le donne. Non ho scelto un partner per il suo sesso, ma perché è una persona che mi fa sentire protetta".

Miley Cyrus in vacanza con Kaitlynn Carter

Dopo la rottura con il marito Liam Hemsworth, Miley Cirus è stata immortalata in vacanza in Italia sul Lago di Como con Kaitlynn Carter, l'ex moglie di Brody Jenner, fratello delle famose top model Kyle e Kendall.

Le due, che stanno trascorrendo qualche giorno di relax insieme nel nostro Bel Paese, sono state sorprese dai paparazzi in atteggiamenti piuttosto affettuosi e intimi. Nessuno, almeno fino a poche ore fa, si aspettava che tra Miley e Kaitlynn ci potesse essere un'intesa così forte e intensa. Insomma, tra le due sarà l'inizio di un amore oppure soltanto un fuoco di paglia estivo destinato a svanire?

Per chi non la conoscesse, Kaitlynn Carter, nata il 4 settembre 1988 a Peterborough nel New Hampshire, è conosciuta per aver partecipato al programma televisivo americano "The Hills: New Beginners". Oggi, è un'influencer e una fashion blogger di successo, che vanta un profilo Instagram con più di 700 mila seguaci. La ragazza è anche fondatrice di Selfé, un marchio di prodotti per la cura della pelle.