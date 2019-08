Nelle puntate americane di Beautiful che andranno in onda in Italia nei prossimi mesi a causa della differenza di programmazione tra i due Paesi, Hope scoprirà finalmente la verità sul destino della figlia Beth. La bimba infatti non è morta, ma è stata adottata da un'inconsapevole Steffy.

Flo, che ha sempre finto di essere la madre biologica di Phoebe/Beth, a causa delle sue bugie finirà nel mirino della cugina, ma anche di Brooke, Ridge e Liam.

Beautiful, spoiler americani: Flo confessa la verità su Beth

Fortunatamente Liam ascolterà un colloquio tra Thomas e Flo durante il quale i due si prometteranno a vicenda di continuare a mantenere il segreto. Lo Spencer indagherà sulla misteriosa vicenda, fino a quando non scoprirà che la Fulton sta nascondendo qualcosa proprio sulla piccola Beth.

Wyatt accetterà di affiancare Liam nelle ricerche, e i due decideranno di mettere con le spalle al muro proprio la giovane Flo.

Nel frattempo si apprenderà che la donna è la cugina di Hope, essendo la figlia del defunto Storm, fratello di Brooke, Donna e Katie. La ragazza, messa alle strette, non riuscirà più a tenere nascosta la verità, e così confesserà di non aver mai messo al mondo una bambina, giacché la neonata adottata da Steffy è proprio Beth.

A questo punto, se da un lato Steffy sarà devastata all'idea di doversi allontanare da colei che aveva iniziato a crescere come una figlia, dall'altro le Logan saranno indubbiamente felici di poter riabbracciare la piccola, ma allo stesso tempo si scaglieranno duramente contro la Fulton.

Anche Ridge dimostrerà di non avere alcuna intenzione di perdonare la giovane, proponendo di denunciarla affinché venga arrestata insieme al dottor Reese.

Tensione alle stelle tra Hope e Flo

Lo stato d'animo di Hope in questa vicenda sarà decisamente contrastante: da una parte sarà al settimo cielo per aver ritrovato finalmente la sua bambina, ma al contempo sarà infuriata con la cugina, e per questo motivo vorrà avere un chiarimento con lei.

Infatti, nel periodo in cui la Fulton aveva nascosto la verità, le due giovani erano anche diventate buone amiche.

Durante il confronto Flo avrà un atteggiamento alquanto dimesso nel tentativo di ottenere il perdono della cugina che, al contrario, sarà a dir poco infuriata. Hope, infatti, attaccherà duramente la Fulton, dicendole di non riuscire a comprendere per quale motivo l'abbia costretta ad un lungo periodo di sofferenza, non raccontandole la verità sul destino della figlia.

Subito dopo si dirà pronta a ricominciare una nuova vita insieme alla bimba e a Liam.

Flo proverà a scusarsi, ma la cugina non sembrerà affatto disposta a venirle incontro. Anzi, al culmine della lite, la Logan arriverà addirittura a prendere a schiaffi la Fulton.

Dunque sembra piuttosto difficile che tra le due cugine possa tornare il sereno. Nel frattempo, Hope chiederà l'annullamento del matrimonio con Thomas per potersi finalmente ricongiungere con l'amato Spencer.