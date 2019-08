Arrivano delle interessanti anticipazioni turche sulla soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che a partire da domani 19 agosto 2019 farà di nuovo compagnia al telespettatori italiani. I due protagonisti Nazli Piran (Ozge Gurel) e Ferit Aslan (Can Yaman) che con le loro avventure stanno facendo sognare tantissimi fan, vivranno dei momenti molto romantici nelle prossime puntate. L’architetto e la cuoca dopo essere entrati in crisi per colpa dell’arrivo di Pelin Turan che farà il possibile per farli separare, si perderanno nel bosco e faranno l’amore per la prima volta in una casa abbandonata. Dopo essersi lasciati andare alla passione i due coniugi si giureranno amore eterno.

Hakan si allea con Pelin, Nazli senza parole

Dagli spoiler dei prossimi episodi dello sceneggiato Dolunay che il pubblico vedrà su Canale 5 tra qualche settimana, si evince che nel corso del suo compleanno Ferit ritroverà la sua ex fidanzata Pelin e che non sarà affatto felice di questo incontro. Quest’ultima con il passare dei giorni tenterà di far ricadere tra le sue braccia l’architetto, arrivando addirittura a stringere una pericolosa alleanza con Hakan.

Il marito di Demet infatti si servirà della complicità della nuova arrivata per poter sottrarre la Pusula Holding al suo rivale. Nazli rimarrà profondamente delusa dal marito, sia per non averle detto di aver avuto una storia d’amore con la Turan, che per aver offerto un lavoro alla donna. L’Aslan purtroppo trascurerà sempre di più la moglie quando la sua ex fiamma gli farà credere di aver dovuto abortire quando la loro relazione giunse al termine.

La cuoca, stanca dell’atteggiamento scostante del ricco imprenditore, deciderà di lasciare il tetto coniugale. Fortunatamente Ferit, intenzionato a non perdere per nessun motivo la sorella di Asuman, scoprirà dove si trova tramite la sua segretaria. Nel frattempo Nazli farà sapere a Fatos che trascorrerà una notte a casa di suo zio per aiutarlo a raccogliere le olive. Ferit raggiungerà la moglie quando si troverà nell’uliveto, facendola rimanere senza parole.

Deniz salva Asuman, i coniugi Aslan si promettono di non lasciarsi più

L’architetto dopo aver chiesto alla cuoca il motivo per cui è scappata da lui, si rifiuterà di tornare ad Istanbul su richiesta della stessa, e deciderà di darle una mano con la raccolta delle olive. Intanto Asuman senza avvisare nessuno si recherà per la seconda volta a casa di Muzaffer, l’uomo che si era offerto di farla lavorare come cameriera, e rischierà di essere abusata.

A salvare la giovane delle grinfie del losco individuo sarà Deniz. Successivamente Demet avrà finalmente la registrazione vocale del marito per farlo finire dritto in prigione, mentre Nazli e Ferit si riconcilieranno. La cuoca nel corso della sera andrà a raccogliere dei funghi per cucinarli nel suo ristorante, venendo accompagnata dal marito. I neo sposi dopo essersi persi nel bosco troveranno riparo in una baracca disabitata. La Piran non appena l’Aslan le chiederà nuovamente delle spiegazioni riguardo al suo allontanamento, gli dirà che aveva soltanto bisogno di riposare e di stare da sola. L’architetto rivelerà alla moglie di averla perdonata in modo definitivo, e quando lei gli risponderà di non sapere se il loro matrimonio è ancora una finzione la sorprenderà dandole un bacio appassionato e dicendole di amarla tanto. Ferit e Nazli si spingeranno oltre, visto che si lasceranno andare alla passione promettendosi di essere felici come una normale coppia sposata. Il giorno seguente l’Aslan ribadirà alla moglie che la loro vita insieme da adesso in avanti sarà molto bella.