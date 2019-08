L'appuntamento con la soap opera Un posto al sole è ritornato ufficialmente su Rai 3. Dal lunedì al venerdì vanno in onda i nuovi episodi della longeva serie ambientata a Palazzo Palladini a Napoli, che ogni sera appassiona una media di circa due milioni di affezionati spettatori. Le anticipazioni sulle puntate della prossima settimana, in onda dal 2 settembre in poi, rivelano che Filippo comincerà ad avere dei dubbi e dei sospetti sulla sua compagna e il rapporto con Leonardo.

Un posto al sole, le anticipazioni 2-6 settembre: Renato si sente attratto da Adele

Nel dettaglio, infatti, vedremo che Filippo si renderà conto degli strani atteggiamenti di Serena e Leonardo, i quali non passeranno inosservati e spingeranno l'uomo a fare una riflessione.

Filippo comincerà così ad avere dei dubbi sul rapporto che c'è tra Serena e Leonardo e comincerà ad avere il sospetto che tra i due possa essere successo davvero qualcosa: a questo punto, quindi, è giunto il momento di indagare per scoprire tutta la verità.

Nel frattempo vedremo che Renato si sentirà sempre più attratto da Adele e in questo modo non farà altro che trascurare Nadia. Una situazione diventata estremamente difficile e che causerà non pochi conflitti tra i due, rendendo il loro rapporto praticamente invivibile.

Le anticipazioni sulla prossima settimana di Un posto al sole, inoltre, rivelano che Susanna si troverà ad affrontare un periodo molto difficile della sua vita. Da un lato c'è il processo contro suo padre, dall'altro lato invece è alle prese con uno degli esami più importanti della sua vita: ossia l'abilitazione per la professione di avvocato. Per fortuna che al suo fianco c'è Niko, il quale la supporterà e la sosterrà aiutandola a ripassare.

La mattina dell'esame, però, Susanna farà i conti con una brutta sorpresa: il lavello della cucina si è rotto e ha fatto allagare tutta la stanza. Anche in questo caso ci penserà Niko a risolvere il problema, invitando la ragazza a rilassarsi e a pensare soltanto al suo esame.

Niko chiederà a Susanna di sposarlo con un anello 'speciale'

Gli spoiler di Un posto al sole dal 2 settembre rivelano che quando tornerà a casa, Susanna non troverà soltanto il lavello riparato e la cucina asciutta ma anche un'altra sorpresa.

Niko, infatti, ha deciso di organizzarle una cena romantica a lume di candela.

Un momento a dir poco felice per la coppia, durante il quale Niko chiederà a Susanna di sposarlo e lo farà in una maniera a dir poco originale. Il ragazzo, infatti, prenderà un pezzo della guarnizione a forma di anello, usato per riparare il lavello, e lo infilerà al dito della sua fidanzata, visibilmente commossa e sorpresa.