Tra Nunzia e Arcangelo è finita a Temptation Island: sebbene i due ex fidanzati siano stati avvistati insieme ad una festa, tra di loro non è vi è stato nessun ritorno di fiamma. A precisare di essere ancora single è proprio la diretta interessata che sui social, con gli ultimi messaggi postati, ha voluto sottolineare che, nonostante tutto, non ha perso al sua verve ed il suo sorriso. Nunzia è pronta a vivere nuove esperienze, magari in compagnia delle nuove amiche conosciute durante il reality dei sentimenti.

L'ultimo messaggio social di Nunzia

'Se proprio avete voglia di giocare, giocate con i suoi capelli, non con il suo cuore': questo è l'ultimo messaggio postato su Instagram dalla bella Nunzia. Questa citazione appare come una frecciata in piena regola al suo ex, con il quale la giovane ha trascorso ben tredici anni della sua vita: ad oggi, però, Arcangelo ha chiuso tutte le porte alla ragazza. Infatti, i due si sono confrontati per ben due volte davanti al falò, ma in entrambi i casi, nonostante la preghiera e i pianti di Nunzia che chiedeva al fidanzato di offrire una seconda possibilità alla loro relazione, i due sono usciti separati.

La ex coppia, successivamente, si è rivista durante alcuni eventi mondani ma la giovane ha poi chiarito che tra di loro non vi è più nulla. La decisione presa a Temptation Island pare proprio definitiva: Arcangelo ha confermato che ha voglia di stare da solo e pensare un poco a se stesso e a ciò che lo fa stare bene. Dal canto suo, anche Nunzia si sta concentrando sulla sua vita, riconquistando, come lei stessa ha scritto qualche tempo fa sui social, poco per volta la fiducia in se stessa e in ciò che desidera.

Nuova vita senza Arcangelo

Nunzia può contare sull'appoggio delle persone conosciute durante l'esperienza di Temptation Island: con le fidanzate ha instaurato un bellissimo rapporto, tanto che le ragazze non si sono perse di vista ma anzi continuano a frequentarsi, impegni di lavoro permettendo. Non è poi escluso che il mondo di Uomini e Donne apre le porte alla giovane: molti sono gli utenti del web che chiedono a gran voce di poterla vedere al più presto sul trono più famoso della tv italiana.

Mentre anche Katia Fanelli vorrebbe approdare al dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, i telespettatori dovranno attendere ancora un po' per sapere se qualche volto di Temptation Island troverà ancora spazio sul piccolo schermo. Intanto, Nunzia si gode l'estate sempre con il sorriso sulle labbra: gli scatti pubblicati mettono in mostra una giovane sicura delle proprie potenzialità e questo è il punto da cui partire per ricreare una nuova vita senza Arcangelo.