La prima parte della scorsa stagione di Uomini e donne è stata fortunata per le cinque coppie nate in occasione delle scelte serali. Tutte loro, infatti, stanno ancora insieme e non mancano di esprimere pubblicamente il proprio affetto: Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, Teresa Langella e Andrea Dal Corso, Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino, Luigi Mastroianni e Irene Capuano hanno ormai superato i sei mesi di relazione, anche se per qualcuno di loro (in primis Ivan e Sonia) non sono mancati gli alti e bassi.

A confermare come tutto stia procedendo per il meglio, sono arrivati i pubblici proclami di Irene e Luigi che si sono affidati ad Instagram per festeggiare l'ambito traguardo.

Luigi e Irene confermano il loro amore

In pochi ci avrebbero scommesso al momento della scelta serale avvenuta a Uomini e Donne ma, a distanza di sei mesi, Luigi Mastroianni e Irene Capuano sono felici e innamorati insieme.

La coppia ha già avviato la convivenza, dividendosi comunque tra Sicilia e Lazio, e non manca di condividere con i propri followers la propria felicità. Ricordando l'ambito traguardo, l'ex tronista ha così scritto sul suo account: "Noi siamo strani, spesso non convenzionali e a tratti quasi anormali, ma dopo sei mesi siamo ancora qui. Ti amo #pupa". Insieme alla didascalia, il giovane siciliano ha anche pubblicato uno scatto in cui appare in un momento di vita quotidiana con la sua fidanzata.

Anche il post di Irene Capuano non poteva mancare nel giorno dell'anniversario. Nel suo caso è stata pubblicata la frase di Luigi nel giorno della scelta avvenuta nella splendida cornice del castello medievale.

Irene Capuano ricorda le parole di Luigi

Giovanissimi al momento della scelta a Uomini e Donne, Luigi Mastroianni e Irene Capuano avevano preferito non abbandonarsi subito a pubblici proclami nelle settimane successive all'inizio della loro relazione.

Al contrario, avevano stupito i telespettatori affermando di non essere ancora innamorati e di non voler correre troppo in un rapporto appena nato. A piccoli passi, però, l'amore è cresciuto e i due non nascondono i sentimenti e i progetti per il futuro. Nel suo post in occasione dell'anniversario, l'ex corteggiatrice ha quindi voluto ricordare le parole del suo fidanzato che già al momento della scelta aveva espresso il desiderio di crescere insieme: "Non sono un uomo ancora e tu non sei ancora una donna, se ti va, però, cresceremo insieme io e te".

Anche in questo caso, è stata pubblicata una foto di vita quotidiana in cui la coppia appare sdraiata sul divano. E certo non può sfuggire l'anello all'anulare sinistro della giovane romana.