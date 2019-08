Un posto al sole, la soap partenopea che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini tornerà dal 26 agosto a fare compagnia ai telespettatori. Le anticipazioni che vanno dal 2 al 6 settembre raccontano degli sviluppi di alcune situazioni lasciate in sospeso prima delle vacanze.

Crisi tra Filippo e Serena: i due avranno un'accesa discussione

Filippo comincerà a sospettare che ci sia qualcosa che non va, osservando i comportamenti di sua moglie.

Il giovane Ferri, inoltre, noterà una certa confidenza tra lei e Leonardo che aumenterà i suoi dubbi. Nel corso della settimana, infatti, Filippo avrà un brusco comportamento con Leonardo e sfogherà tutta la sua rabbia su di lui. Dopo essersi sfogato, l'imprenditore tornerà ad essere tranquillo. Successivamente, Serena avrà un duro confronto con il marito che la metterà in crisi: la donna inizierà a riflettere sul perché di alcuni suoi comportamenti.

Intanto Renato continuerà a trascurare Nadia per stare accanto ad Adele. Dopo il processo contro Manlio, il Poggi si convincerà a fare qualcosa di più per far capire alla donna il suo interesse. Questa distrazione non gli farà rendere conto di quanto stia tralasciando la sua situazione con la compagna. Niko farà una proposta a Susanna, la coppia dovrà inoltre prendere delle decisioni nei confronti del resto della famiglia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Marina non si arrenderà e chiederà l'aiuto dell'imprenditore Rosati

Ci sarà crisi anche nel rapporto tra Beatrice e l'avvocato Leone. La giovane andrà da Niko e gli farà una richiesta che lo spiazzerà. Intanto Marina non si arrenderà e continuerà la sua battaglia per dimostrare l'innocenza di suo padre, nonostante le remore di Leone. La donna sarà disposta a tutto e deciderà di incontrare nuovamente Rosato, il figlio dell'uomo ucciso molti anni prima.

La Giordano si deciderà a chiedere di nuovo un aiuto a quello che con il tempo è diventato uno stimato imprenditore e riuscirà ad ottenere il suo appoggio.

Alberto non mollerà la presa con l'imprenditrice e le tensioni tra i due aumenteranno fino a quando Arturo non prenderà una decisione imprevedibile che potrebbe cambiare tutto.

Vittorio sarà di nuovo messo alle strette da Anita: la sua situazione diventerà insostenibile.

Il giovane Del Bue avrà una nuova idea per stare vicino ad Alex. Il ragazzo penserà di coinvolgere il suo migliore amico, Patrizio, nella trattoria della madre della sua ragazza. La proposta farà pensare molto il giovane chef che dovrà far bene i conti con la sua situazione economica e con le responsabilità che andrebbe ad assumersi accettando l'incarico.