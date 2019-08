Dopo una doverosa pausa dovuta alla gravidanza nella vita reale, l'attrice Valentina Pace si prepara a tornare a Un posto al sole con il personaggio di Elena Giordano, anche se il suo sarà un rientro tutt'altro che gioioso. La donna, decisa a lasciarsi alle spalle una volta per tutte gli ultimi drammatici eventi, avrà intenzione di tagliare i ponti col passato e di ricominciare una nuova vita. E così il suo primo passo sarà quello di lasciare definitivamente Napoli con la figlia Alice per trasferirsi a Londra.

Nel frattempo Marina dovrà risolvere la delicata questione legata a suo padre.

Tornano Elena e Alice

Elena Giordano (Valentina Pace) dopo aver perso il bambino suo e di Valerio Viscardi, decise di partire per Londra per poter superare quella brutta vicenda. Successivamente fu raggiunta da Alice (Fabiola Balestriere).

Dopo alcuni mesi di riflessione e riposo, la donna deciderà di fare ritorno a Napoli insieme alla figlia, ma il suo rientro nel capoluogo partenopeo sarà ben diverso da come Marina (Nina Soldano) se l'era immaginato.

La Giordano senior, infatti, dopo aver manifestato un certo entusiasmo nel poter riabbracciare la figlia e la nipote, dovrà fare i conti con la dura realtà.

Elena infatti le comunicherà di aver preso una sofferta decisione: il suo rientro a Napoli sarà soltanto momentaneo perché ben presto si trasferirà definitivamente a Londra con Alice.

Una decisione sofferta

Marina sarà turbata da questa notizia e, oltre a dover gestire la complessa vicenda legata al padre, ora dovrà superare anche l'amarezza dell'imminente addio della figlia e dell'adorata nipote.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Inoltre Elena dovrà farsi coraggio e rivelare anche ad Andrea (Davide Devenuto) della sua imminente partenza.

Le anticipazioni al momento non si soffermano sulla reazione di Alice, quindi non si sa con certezza se la ragazza sarà d'accordo o se addirittura non saprà nulla del progetto londinese della madre.

Marina incontra suo padre

Marina sarà sempre più in difficoltà nell'occuparsi della delicata situazione di Arturo (Massimiliano Iacolucci), e in più dovrà anche tenere sotto controllo Alberto Palladini (Maurizio Aiello).

L'imprenditrice sarà decisamente provata, ma allo stesso tempo determinata nel riabilitare la reputazione del padre. Dalle anticipazioni della puntata di giovedì 12 settembre si apprende che la Giordano riuscirà ad ottenere un permesso per vedere il genitore.

Per adesso non sono stati forniti ulteriori dettagli sul luogo in cui si trova Arturo, e sul perché sia necessario ottenere un'autorizzazione per poterlo incontrare.