Ieri sera Giulia De Lellis ha deciso di condividere con i suoi fan un momento molto emozionante: la visione della prima copia del suo libro. Sfogliando velocemente il romanzo su Instagram, la ragazza ha fatto intravedere un paragrafo che tratta della sua rinascita, sia emotiva che fisica, dopo aver detto addio ad Andrea Damante.

Giulia 'spoilera' un paragrafo del libro su IG

Sono parole che lasciano l'amaro in bocca quelle che Giulia De Lellis ha usato per raccontare il periodo immediatamente successivo alla rottura con Andrea Damante (la prima è avvenuta nell'aprile del 2018).

L'influencer ha involontariamente mostrato un paragrafo che ha subito catturato l'attenzione dei suoi sostenitori e degli appassionati di Gossip perché tratta di un argomento delicato come le limitazioni nel cibo e lo sport fatto soprattutto per compiacere un compagno che ci tiene tanto alla forma fisica.

Come è possibile vedere su il Vicolo delle News, la romana ha descritto la sua rinascita così: "Altra novità, ho ripreso tre chili.

Mi sono concessa delle libertà...come i carboidrati e la pigrizia". Spostando l'attenzione sul dj con il quale ha fatto coppia fissa per oltre due anni, la giovane ha aggiunto: "Se sapesse che ho mangiato una porzione intera di pasta invece che le verdure al vapore. Se sapesse che faccio colazione, invece che con l'avocado, con una brioche alla marmellata. Se scoprisse che non m'alleno da settimane, mi biasimerebbe come se fossi un caso umano, uno scarto della civiltà".

La chiosa che ha fatto la ragazza a questo pensiero che ha indubbiamente toccato molti è la seguente: "Invece io sto da Dio, tiè".

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, dunque, ha dato un messaggio positivo e di speranza a chi la segue: mai farsi condizionare da chi ci sta affianco, mai perdere la libertà di scegliere cosa mangiare e in che quantità, perché se una persona ci ama, lo farà a prescindere.

La rinascita emotiva e fisica di Giulia

"Questo libro mi ha guarita", ha detto la De Lellis ieri sera mentre lo presentava ai suoi follower su Instagram con la voce tremante. Leggendo il passaggio del romanzo che Vicolo delle News è riuscito ad intercettare, si evince che la ragazza è tornata davvero a vivere dopo aver detto addio ad Andrea Damante.

Chi segue l'influencer sin dai suoi esordi a Uomini e Donne, ricorderà certamente che in alcuni periodi era davvero molto magra: soprattutto quando il dj ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip, la sua fidanzata finiva spesso al centro dell'attenzione per il corpo troppo esile che sfoggiava sia sui social network che quando era ospite in studio.

Da quando ha scelto di mettere fine al tormentato rapporto con il tronista, Giulia sembra essere rinata sia emotivamente che fisicamente: oltre ad aver ripreso qualche chilo, oggi la 23enne appare rilassata e serena, e questo è sicuramente anche merito del suo nuovo compagno, il motociclista Andrea Iannone.