David e Cristina sono stati ospiti della 1^ registrazione del trono over di Uomini e donne, che ha avuto luogo venerdì 30 agosto. Al contrario di altre tre coppie di Temptation Island 6 che hanno presenziato alla registrazione del trono classico, i due, essendosi conosciuti al dating show dedicato ai senior, sono stati invitati alla puntata inaugurale che vede protagonisti dame e cavalieri. Secondo le indiscrezioni del portale Il Vicolo delle News, David e Cristina sono sembrati più distanti che mai, infatti non sono mancate le accuse reciproche e i battibecchi.

David e Cristina ai ferri corti

Durante il falò di confronto David aveva fatto di tutto pur di stare con Cristina (la quale durante il percorso nel docu-reality si era avvicinata molto al single Sammy) e ci era riuscito, tanto da convincere l'ex dama a uscire da Temptation Island insieme. A un mese dalla fine delle registrazioni del programma i due, intervistati da Filippo Bisciglia, si erano presentati da soli, decisamente con un percorso inverso a quello fatto da Sabrina e Nicola.

Cristina aveva affermato che il comportamento di David non era cambiato, come lui aveva promesso di fare, e per tale ragione i due avevano deciso di dire basta al loro rapporto subito dopo il falò di confronto.

Oggi le cose non sono assolutamente cambiate: i due si sono presentati al trono over puntando il dito l'uno contro l'altro. Secondo le anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, gli animi della ex coppia si sarebbero infiammati al punto tale che Maria De Filippi ha ritenuto opportuno intervenire per placare la conversazione che stava virando verso lidi pericolosi.

Non è ben chiaro se in questo frangente sia intervenuto anche il tentatore Sammy, anche lui presente in studio. Per conoscere tutti i dettagli i telespettatori dovranno attendere la messa in onda del dating show, di cui la 1^ è prevista per il prossimo 16 settembre.

David e Cristina: al momento non è previsto un ritorno a U&D

La gelosia possessiva di David ha portato i due ad allontanarsi: la coppia è giunta a un capolinea pressoché definitivo e i margini per una riconciliazione, al momento, sembrano ben distanti, sennò addirittura inesistenti.

Resta comunque il dubbio sulla possibilità di vedere nuovamente i due ex nel parterre di dame e cavalieri.

Lo scorso anno Ida e Riccardo, dopo la rottura, sono tornati nel programma da single, sebbene a oggi non sia ancora chiaro se tra di loro sia scoccata di nuovo la scintilla. David e Cristina potrebbero seguire le loro orme o decidere di cercare l'amore fuori dagli studi televisivi? Sta di fatto che le prossime registrazioni potranno rivelare la verità in merito, nel frattempo le premesse per una stagione piena di colpi di scena di Uomini e Donne ci sono già tutte.