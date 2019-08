Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful, in onda su Canale 5 in Italia e sulla CBS negli Stati Uniti dal lunedì al venerdì, annunciano una drammatica svolta nella storyline che vede coinvolte Hope, Steffy e Phoebe. Liam ha scoperto che Phoebe è in realtà Beth, data in adozione all'inconsapevole ex moglie in cambio di una cospicua somma di denaro elargita al Dottor Reese. Hope e Liam hanno potuto così riabbracciare quella tanto desiderata figlia che fino ad ora hanno creduto essere morta.

E Steffy? La Forrester sarà disperata nel sapere di non poter più crescere la 'sua' Phoebe, senza contare il fatto che la sua rivale in amore è riuscita ancora una volta a prendere il cuore di Liam. Thomas, completamente fuori controllo, si precipiterà alla casa sulla scogliera per parlare con Hope, ma qualcosa di terribile sta per accadere.

Beautiful anticipazioni: l'ossessione di Thomas

Gli autori della celebre soap opera americana Beautiful, in onda su Canale 5 da decenni, avevano già annunciato tramite i social che al giovane Forrester sarebbe successa una cosa molto grave, dopo aver impedito con ogni mezzo che Hope venisse a sapere che la piccola Beth è viva.

Qualcosa nel suo folle piano non ha funzionato, tanto che Hope e Liam hanno finalmente scoperto che la loro primogenita, da sempre creduta morta, è in realtà Phoebe, la bimba adottata da Steffy. I due hanno così potuto riabbracciare la loro piccolina, sebbene consapevoli che causeranno un grandissimo dolore a Steffy, costretta a separarsi dalla bimba. Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful raccontano che Thomas, ossessionato dalla giovane Logan, si precipiterà alla casa sulla scogliera per tentare di risolvere la questione ed impedire che torni a vivere con Liam.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Brooke, certa che Thomas possa far del male a sua figlia, correrà da loro. In una cupa atmosfera, Hope scoprirà tutti i crimini commessi dal neo marito.

Il buio nella mente

La conversazione tra Hope, Brooke e Thomas sarà disarmante. Tutti i torbidi segreti del giovane Forrester verranno alla luce, sconvolgendo le Logan. Hope verrà a sapere che suo marito sapeva fin dall'inizio la verità su Beth, sebbene abbia preferito tacerla.

Inoltre, scoprirà che è il diretto responsabile della morte tragica di Emma Barber. Sconvolta, la giovane Logan gli chiederà immediatamente l'annullamento del matrimonio. Ne seguirà un'accesa discussione che finirà nel peggiore dei modi. Thomas finirà per cadere dalla scogliera riportando ferite gravissime. La dinamica dell'incidente, almeno per ora, resterà alquanto oscura. Il figlio di Ridge verrà trasportato immediatamente in ospedale dove si troverà a lottare tra la vita e la morte.

Thomas in terapia intensiva nelle puntate americane di Beautiful

Hope, dopo essere tornata a casa e lasciato Thomas in terapia intensiva, si sentirà in colpa ma verrà confortata da Liam, che la rassicurerà dicendole che è stato il Forrester, con i suoi comportamenti criminali ed ossessivi, a ritrovarsi in quella situazione. Nel frattempo, Ridge e Brooke discuteranno. Lo stilista crederà che sua moglie sia la responsabile di quanto accaduto.

Ridge non riuscirà accettare l'idea di poter perdere suo figlio come successe con la gemella di Steffy. Che cosa accadrà ora e soprattutto chi è il responsabile che ha ridotto Thomas in fin di vita? Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful faranno presto chiarezza.