Le anticipazioni di Beautiful prendono una svolta importante. Dopo un lungo periodo di sofferenze e false speranze, Liam ed Hope verranno a sapere tutta la verità sulla loro piccola Beth. La neonata è viva ed è stata adottata grazie ad un torbido inganno ordito alle spalle di Steffy. Tutto verrà a galla e madre e figlia si potranno riabbracciare. Hope, nonostante le suppliche e i pianti disperati della Forrester, sarà decisa a portare con sé la bambina. Di seguito le anticipazioni sulla spinosa faccenda.

Beautiful: la vera storia della figlia di Hope

Intrighi, vendette e false verità avranno fine. Nelle puntate americane di Beautiful, Hope e Liam scopriranno il terribile inganno ordito dal dottor Reese e da Flo. La storia nasconde retroscena alquanto oscuri. Tutto è cominciato quando Hope ha scoperto di essere incinta di Liam. I due, al settimo cielo, hanno deciso di sposarsi e sono andati subito vivere insieme.

Tuttavia, il destino aveva in serbo per loro un amaro regalo. Hope infatti è stata costretta a partorire da sola nell'isola di Catalina e si è svegliata in un letto di ospedale con accanto Liam. Il dottor Reese le ha messo accanto il corpicino di una bambina morta, facendole credere che fosse fosse sua figlia. In realtà, il perfido dottore ha scambiato le culle, mettendo tra le braccia della giovane Logan una neonata morta.

Steffy e Taylor hanno pagato a caro prezzo l'adozione di Phoebe

Reese ha fatto tutto questo perché assalito dai debiti di gioco. Ha così cercato una complice disposta a cedergli per un po' la sua bambina. Successivamente, Taylor ha proposto a Steffy di dare una sorellina a Kelly, dal momento che aveva questo desiderio. Le due si sono affidate a Reese e Flo, che in cambio di una grossa somma di denaro ha consegnato loro Beth.

Steffy, inconsapevole di tutto, ha adottato la neonata dandole il nome di Phoebe, la sua gemella morta molti anni fa. Hope, disperata, non ha retto al dolore e ha preferito lasciare Liam spingendolo nelle braccia di Steffy, certa che in questo modo potesse fare da padre alle due bimbe della ex moglie.

Anticipazioni Beautiful: la disperazione di Steffy Forrester

Nelle puntate americane di Beautiful, Hope si è avvicinata pericolosamente a Thomas, tornato a Losa Angeles in compagnia del piccolo Douglas.

Thomas, ascoltando in segreto una conversazione di Emma, è venuto a sapere la verità su Beth. Preoccupato, ha fatto in modo che Hope non scoprisse nulla per il timore di perderla. il giovane Forrester ha quindi provocato l'incidente mortale di Emma Barber, pronta a raggiungere la giovane stilista per informarla. Successivamente Liam ha capito come sono andate veramente le cose e, dopo la serie di ostacoli, ha raggiunto Hope per dirle che Beth è viva ed è in realtà Phoebe.

I due hanno deciso di tornare insieme e di donare alla piccola tutto il loro amore. Non è bene tutto quel che finisce bene, perché in questa storia c'è qualcuno che soffrirà molto. Si tratta di Steffy che, inconsapevole dell'inganno ordito alle sue spalle, ha dovuto separarsi da Phoebe. La Forrester ha implorato Hope di non portarle via sua figlia, ma la giovane Logan non ha voluto sentire ragioni. Le anticipazioni di Beautiful svelano che Brooke e Thomas saranno coinvolti in una pericolosa discussione che avrà esiti drammatici. Non resta che attendere i prossimi aggiornamenti.