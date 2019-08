Dopo aver appassionato i telespettatori italiani per tutta l’estate 2019, le avventure della soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore a breve giungeranno al termine. Le anticipazioni degli ultimi episodi in programmazione a settembre 2019 segnalano che Nazli Piran rifiuterà il bellissimo anello di Ferit Aslan facendolo rimanere sconvolto. In realtà non si tratterà di una scelta della cuoca, visto che pretenderà di mettere la parola fine al suo matrimonio a causa di un vile ricatto di Hakan Onder.

La sorella di Asuman e l’architetto si presenteranno al tribunale per divorziare, e il magistrato rifiuterà la loro richiesta dicendogli di provare a risolvere le loro incomprensioni con una terapia di coppia. Il ricco imprenditore già turbato per non essere riuscito a capire il motivo dell’improvviso cambiamento della moglie, perderà le staffe quando apprenderà dal suo avvocato che il marito di Demet è intenzionato a sottrargli di nuovo il nipote Bulut approfittando del fatto che lui e Nazli sono in crisi.

Ferit furioso con Nazli, Asuman svela al cognato i ricatti di Hakan

Ebbene sì, la telenovela turca Dolunay che ha fatto compagnia al pubblico italiano a partire dallo scorso giugno, tra qualche settimana non farà più parte della programmazione di Mediaset. Gli spoiler delle ultime puntate che verranno trasmesse il mese prossimo, si preannunciano entusiasmanti. Nazli dopo aver rischiato di perdere la sorella Asuman per colpa di Hakan, dirà al giudice di voler divorziare da Ferit.

Per fortuna la richiesta della cuoca non verrà accolta, poiché lei e il marito verranno invitati a risolvere i loro problemi coniugali con uno psicologo. L’Onder non appena scoprirà che la Piran non si è ancora separata dall’Aslan come le ha ordinato di fare, le ribadirà di essere disposto a consegnare alle forze dell’ordine il filmato che ritrae sua sorella uccidere Muzzaffer. In seguito l’architetto andrà su tutte le furie quando verrà a conoscenza che il marito di Demet potrà riottenere l’affidamento di Bulut, grazie alla richiesta di divorzio che ha presentato Nazli in tribunale.

Il ricco imprenditore dopo aver ricevuto la bruttissima notizia si scaglierà contro la moglie, facendole presente che se dovesse perdere di nuovo suo nipote a causa sua com’è già accaduto in passato, non riceverà più il suo perdono. Asuman stanca di dover mentire, rivelerà al cognato Ferit che sua sorella si è vista costretta a lasciarlo perché Hakan l’ha ricattata.

La cuoca in pericolo, l'arresto dell'Onder

L’architetto dopo aver chiesto le dovute delucidazioni alla cuoca per non averlo messo al corrente delle minacce ricevute dall’Onder, si tranquillizzerà per aver appreso che Asuman ha tentato di togliersi la vita.

Il giorno seguente Deniz rimarrà sconvolto, poiché grazie alla figlia minore di Kemal entrerà in possesso dell’audio registrato da Demet. Il musicista e Asuman verranno a conoscenza che è stato veramente Hakan a commissionare l’omicidio dei genitori di Bulut. Demet dopo aver fatto i conti con l’ira del fratello per aver protetto il marito, si farà sottomettere per l’ennesima volta proprio dall’uomo che ha sposato.

L’Onder avendo capito che sua moglie gli ha voltato le spalle, la costringerà a fuggire da Istanbul con lui, dicendole che altrimenti finiranno in prigione insieme. A quel punto il losco imprenditore si presenterà alla villa di Ferit e dopo aver ferito una guardia minaccerà di morte Nazli, puntandole contro un arma da fuoco. Intanto l’Aslan dopo aver invitato Deniz a denunciare il cognato, farà ritorno a casa nello stesso momento in cui rientrerà sua madre Leman. Quest’ultima verrà smascherata da Hakan, visto che farà sapere a suo figlio che suo marito mise fine alla vita di suo padre per colpa del suo tradimento. Ferit dopo aver appreso che sua madre in passato intraprese una tresca clandestina con il signor Onder chiederà subito spiegazioni dalla diretta interessata. A quel punto l’architetto affronterà il suo nemico, e durante lo scontro si udirà uno sparo. Fortunatamente ad avere la meglio sarà l’Aslan, dato che dopo aver disarmato il marito di Demet lo farà finire in carcere.