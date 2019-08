Nuovo appuntamento con le anticipazioni settimanali della soap Beautiful e che riguarderanno in particolare ciò che accadrà nella settimana che va da lunedì 26 agosto a venerdì 30 agosto, su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40 circa. La soap americana torna dunque nella consueta programmazione, dopo la lunga pausa estiva e riprenderà con nuovi ed emozionanti episodi che vedranno al centro delle vicende Katie e Bill, in lotta per l’affidamento del piccolo Will.

Il giudice incaricato, come sappiamo, ha ricevuto la visita di Ridge, pronto a corromperlo, pur di vedere sconfitto il suo acerrimo nemico. Nel frattempo in tribunale, dopo aver ascoltato tutte le testimonianze, il giudice sarà pronto per emettere il verdetto.

Beautiful, anticipazioni: entra nel vivo la causa per la custodia del piccolo Will

Gli episodi in onda dal 26 al 30 agosto prossimi, riprenderanno dalla causa legale tra Bill e Katie, dopo che quest’ultima ha richiesto l’affidamento esclusivo del figlio Will, stanca delle continue mancanze dell’ex marito nei confronti del loro bambino.

Bill, furioso dopo le nozze dell’ex moglie con Thorne, non si darà per vinto e continuerà a lottare per non perdere il piccolo Will. Dinanzi al giudice dunque, interverranno diversi testimoni, tra cui Thorne, Ridge, Liam e Katie e che racconteranno la propria storia con Bill. Fuori dall’aula intanto, altri testimoni attenderanno di poter entrare e dare la loro versione, mentre Carter consegnerà il certificato di matrimonio di Thorne e Katie.

Nel frattempo Hope e Steffy saranno costrette a passare del tempo insieme, per visionare alcuni provini fotografici delle modelle e decidere chi includere nella propria squadra.

Beautiful, spoiler al 30 agosto: Bill perde la custodia di Will che viene affidato a Katie

Nel corso delle nuove puntate di Beautiful, si entrerà nel vivo della causa per l’affidamento di Will, conteso dai genitori, che si stanno battendo in tribunale per ottenerne la custodia esclusiva.

Da un lato Katie, dopo le nozze con Thorne, è sicura di poter dare una famiglia stabile e serena al figlio, mentre dall’altra parte Bill, nonostante abbia trascurato il figlio nell’ultimo periodo, sembrerà disposto a tutto per rimediare ai suoi errori. Dopo aver ascoltato i numerosi testimoni, il giudice sarà pronto per emettere il verdetto e deciderà che Katie avrà la custodia esclusiva di Will. Bill uscirà sconfitto e furioso dall'aula ma, nonostante ciò, il giudice gli darà una seconda chance e, solo nel prosieguo delle puntate scopriremo di più sulla vicenda.

Questo e molto altro nei nuovi episodi di Beautiful, che torna a tenere compagnia ai numerosissimi fan dal prossimo 26 agosto su Canale 5 a partire dalle 13:40.