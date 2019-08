Dopo tre settimane d'interruzione dovute alla lunga pausa estiva, Beautiful riprenderà la sua normale programmazione a partire da lunedì 26 agosto. L'orario d'inizio della soap opera sarà sempre lo stesso, ovvero dalle ore 13:40, così come la messa in onda dal lunedì al venerdì (quantomeno fino all'inizio dei palinsesti autunnali).

Le trame riprenderanno laddove erano state interrotte ai primi del mese, ovvero dal processo per l'affidamento esclusivo di Will Spencer.

Durante le puntate che verranno trasmesse dal 26 al 30 agosto, i testimoni convocati sia da Katie che da Bill saranno chiamati ad esprimere il loro punto di vista.

Si giungerà così al momento del verdetto che sarà in favore della neo-signora Forrester e, comprensibilmente, la reazione dell'ex marito non sarà affatto positiva.

Beautiful anticipazioni: prosegue l'udienza in tribunale

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate in onda dal 26 al 30 agosto, l'udienza per l'affidamento esclusivo di Will entrerà nel vivo.

Katie potrà sfruttare a proprio vantaggio il recente matrimonio con Thorne, dimostrando di poter dare una famiglia stabile e felice al bambino. Infatti l'avvocato Carter farà leva su quest'importante novità, allegando ai propri documenti anche il certificato di matrimonio.

Vari testimoni saranno ascoltati dal giudice a favore dell'uno e dell'altro genitore. Verranno chiamati in causa, oltre agli stessi Katie e Bill, anche Ridge, Thorne, Brooke e Liam. A sorpresa, nonostante gli antichi dissapori causati dal tradimento di Steffy, il rampollo Spencer darà una versione positiva del padre.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Katie ottiene la custodia esclusiva del figlio

Dopo aver preso atto delle varie testimonianze, il giudice McMullen si prenderà del tempo per riflettere prima di emettere una sentenza favorevole a Katie. Quest'ultima dunque otterrà la custodia del figlio proprio grazie alla maggiore stabilità familiare che può assicurare al bambino. Ma saranno anche le pressioni di Ridge ad avere un ruolo determinante?

Questa decisione manderà su tutte le furie Bill, il quale però otterrà una piccola concessione dal giudice: per dimostrare di essere un buon padre, in grado di rimediare ai propri errori, il magnate avrà comunque la possibilità di vedere il figlio quando vorrà.

Nelle puntate della prossima settimana verrà concesso spazio, seppur marginale, a Steffy e Hope. Le due storiche rivali, infatti, si ritroveranno a collaborare alla Forrester Creations per visionare i provini delle modelle e decidere chi di loro dovrà entrare nel team della Hope For The Future e della Intimates.