La sintonia che hanno ritrovato Belen Rodriguez e Stefano De Martino negli ultimi mesi, sembra non convincere più di qualcuno: dopo un iniziale periodo di euforia generale, recentemente sono diventati quasi all'ordine del giorno i commenti scritti sui social che mettono in dubbio la sincerità della coppia. Sotto agli scatti che ha pubblicato l'argentina ieri, ad esempio, è possibile leggere le critiche di chi considera finto e costruito a tavolino il suo rapporto con il ballerino: secondo alcuni, infatti, i genitori di Santiago anteporrebbero alla naturalezza del loro sentimento i benefici economici che hanno entrambi nel farsi vedere insieme ed affiatati.

Critiche a Belen e Stefano sui social: 'Avete stufato'

Cosa sta succedendo ai "DeMartinez"? Se fino a poco tempo fa sembrava esserci una felicità generale per il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano, ultimamente si dice che l'opinione di alcuni a riguardo potrebbe essere cambiata. Sono le tante foto che pubblicano ogni giorno i ritrovati coniugi ad aver portato parte dei loro followers a farsi delle domande su questa storia d'amore e sul tornaconto che entrambi hanno dall'esposizione mediatica della coppia.

Sotto ad uno scatto in bianco e nero che ha postato ieri la showgirl (nel quale è abbracciata allo statuario marito), ad esempio, è possibile leggere dei commenti molto critici nei confronti di un amore che ha sempre fatto sognare.

"Questo è un amore costruito a tavolino, una macchina perfetta per fare soldi", ha tuonato qualcuno sul profilo dell'argentina prima di rivolgersi direttamente a lei. "Scusami, ma questo è il mio pensiero.

Ultimamente vedo solo finzione e tanto palcoscenico nelle foto".

Dello stesso parere un'altra persona che ha scritto: "Tutto finto, avete stufato con queste pose". "Ciak, si gira. Queste foto sono tutte studiate in ogni minimo particolare", "Naturalezza zero", "Ma una foto di famiglia normale non si può vedere?", "Avete tutto, ma forse vi manca la cosa più bella, la normalità di una famiglia vera".

Queste sono solo alcune delle critiche che sono piovute addosso alla Rodriguez e a De Martino nelle scorse ore su Instagram, critiche che sono destinate ad aumentare se i diretti interessati non accontenteranno le richieste dei loro esigenti fan.

Nessun bebè in arrivo per i 'DeMartinez'

Prima di finire nel mirino di alcuni "haters", Belen e Stefano sono stati al centro dell'attenzione di tutti i media per varie notizie che arrivano direttamente dalle loro lunghe vacanze a Ibiza.

Innanzitutto, il settimanale "Chi" ha smentito la dolce attesa dell'argentina che tutti avevano ipotizzato dopo aver saputo del malore che l'ha costretta a saltare la prima registrazione di Tu si que vales.

Nell'ultimo numero della rivista "Spy", invece, è contenuta un'interessante indiscrezione sull'estate in famiglia che hanno deciso di vivere la Rodriguez e De Martino. Pare sia stata un'espressa richiesta del napoletano quella di non invitare nella lussuosa villa che hanno affittato né i suoi parenti né quelli della moglie: la volontà del conduttore Rai, infatti, si dice sia quella di godersi questo periodo in totale relax, rinunciando sia ai locali mondani della "isla" che all'intromissione nella sua vita del "clan" di Belen.