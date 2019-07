È vero oppure no che Belen Rodriguez aspetta un bambino? Stando al Gossip che ha riportato il nuovo numero di "Chi", la soubrette non sarebbe in dolce attesa. Il malore che ha impedito all'argentina di registrare la prima puntata di "Tu si que vales", non avrebbe nulla a che fare con una sua ipotetica gravidanza: sarebbe stata la stessa 34enne a smentire questa voce quando è tornata in studio il giorno successivo.

Nessun bebè in arrivo in casa Rodriguez-De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non stanno per diventare di nuovo genitori: è questa la notizia che ha dato in esclusiva "Chi" nel suo numero uscito oggi, mercoledì 31 luglio. A pochi giorni dalla diffusione del gossip secondo il quale l'argentina avrebbe saltato la registrazione della prima puntata di "Tu si que vales" per un malore causato dalla gravidanza, è arrivata la precisazione della rivista diretta da Alfonso Signorini a placare gli animi dei fan.

Che la showgirl non abbia partecipato all'appuntamento di debutto della nuova stagione del programma Mediaset è vero: pare, però, che la sua assenza al fianco di Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni non abbia nulla a che fare con un bebè in arrivo. "Le registrazioni di TSQV sono partite con un imprevisto. Belen ha spedito un certificato medico e non si è presentata in studio per le riprese della prima puntata, che c'è stata anche senza di lei", si legge in una nota rubrica del giornale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Belen Rodriguez

Il giornalista Gabriele Parpiglia, però, fa sapere che la presentatrice è tornata ad occupare il suo posto regolarmente il giorno dopo (quando si è registrata la seconda puntata di casting), ed è proprio in quell'occasione che ha negato di aspettare un bambino: "Sorridente e serena, la Rodriguez ha smentito chi pensava che la sua assenza fosse dovuta ad una nuova gravidanza", ha puntualizzato nel suo articolo il rotocalco.

Belen e Stefano felici ed innamorati a Ibiza

Nessun fratellino/sorellina in arrivo per Santiago De Martino, dunque: è stata la stessa Belen a smentire categoricamente di essere in attesa del suo secondo figlio. Nonostante molti magazine e siti ipotizzino da tempo un suo "stato interessante", l'argentina continua a godersi l'amore ritrovato con Stefano in vacanza. Sono diventate all'ordine del giorno, ormai, le dediche che si scambiano sui social network i coniugi: dalla villa da sogno che hanno affittato a Ibiza per tutta l'estate, i piccioncini non smettono di rendere pubblico il sentimento che hanno scoperto di provare ancora l'uno per l'altro dopo quasi tre anni di lontananza.

Terminato il relax, e dopo aver portato a termine alcuni impegni di lavoro in Italia, si dice che Belen e il marito torneranno sulla "isla" a fine settembre (probabilmente il 20, giorno del compleanno della showgirl) per celebrare le loro seconde nozze. Pare che nelle imminenti intenzioni della coppia ci sia prima quella di rinnovare le promesse che si sono fatti davanti a Dio nel 2013, e poi quella di allargare la famiglia con l'arrivo di un altro bambino.