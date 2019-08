L'estate di Belen Rodriguez e Stefano De Martino a Ibiza prosegue: il nuovo numero di "Spy" ha dedicato ampio spazio alla coppia, associando le foto esclusive dei due al mare ad una notizia del tutto inaspettata. Stando a quello che si vocifera, il conduttore napoletano avrebbe espressamente chiesto alla moglie di escludere dalle loro vacanze le famiglie di entrambi: il desiderio del 29enne, infatti, sarebbe quello di godersi l'argentina e il figlio Santiago senza l'intromissione del "clan" di lei che si dice sia una delle cause principali della separazione.

Stefano 'allontana' i parenti di Belen: vacanze da soli a Ibiza

È un'estate all'insegna della famiglia quella che stanno vivendo Belen e Stefano da giugno scorso: contrariamente a quello che si era abituati a vedere, la Rodriguez ha deciso di circondarsi solamente dell'affetto dei figlio e dell'amore del ritrovato marito. Stando a quello che racconta "Spy" nel suo numero uscito in questi giorni, sarebbe stato proprio il bel De Martino a chiedere alla moglie di mettere da parte i suoi "ingombranti" parenti per godersi le vacanze nella loro intimità familiare.

Come è possibile vedere sui loro profili Instagram, quest'anno i chiacchierati coniugi hanno scelto di riposarsi a Ibiza, frequentandone solo la zona più tipica, ovvero quella lontana dalla movida e dal caos.

La richiesta del conduttore di Rai 2, dunque, pare sia stata molto precisa: dal momento che lui e l'argentina si sono ritrovati pochi mesi fa dopo quasi tre anni di lontananza, questo periodo di relax è giusto viverselo senza l'intromissione di terze persone.

Sono pochissimi, infatti, gli amici che hanno avuto la possibilità di soggiornare nella lussuosa villa che la coppia ha affittato fino alla fine di agosto: dei parenti più stretti di Belen, invece, nessuno ha ancora messo piede nella sua dimora estiva.

La rivista di Gossip, infatti, sostiene che Veronica e Gustavo (i genitori della showgirl) voleranno in Spagna solo per Ferragosto, mentre Jeremias e Cecilia faranno delle vacanze con i rispettivi fidanzati, ma lontano dalla sorella e dal marito.

La minore dei Rodriguez, ad esempio, è sulla "isla" da qualche giorno con Ignazio Moser, ma tra lei e la presentatrice di "Tu si que vales" non ci sarebbe stato ancora neppure un incontro: "Cechu" si divide tra giornate in barca e nottate in discoteca, mentre la signora De Martino esce di casa soltanto per andare a cena in qualche ristorante tipico.

Belen smentisce di essere incinta negli studi di 'TSQV'

Un altro gossip che è circolato ultimamente sulla Rodriguez, è quello che la voleva in attesa del suo secondo figlio.

Alcune riviste, infatti, avevano ipotizzato che la soubrette fosse incinta dopo che si è saputo che ha saltato la registrazione della prima puntata di "Tu si que vales" a causa di un malore.

L'ultimo numero di "Chi", però, ha riportato la smentita che la stessa Belen ha fatto a questa news mentre era in corso il secondo appuntamento con il format leader del sabato sera di Canale 5. L'argentina, infatti, ha giustificato la sua assenza nella prima serata con un certificato medico: il malessere che ha avuto, non ha nulla a che vedere con la tanto chiacchierata gravidanza.