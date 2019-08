Nel giorno in cui stanno per debuttare in coppia sul piccolo schermo, Belen Rodriguez e Stefano De Martino finiscono al centro del Gossip per un'idea bizzarra che è venuta in mente a Carlo Freccero, il direttore di Rai2, che intervistato sull'imminente partecipazione dei coniugi a "La Notte della Taranta" ha fatto sapere che è disposto a realizzare una sitcom sulla loro vita, una specie di "Casa Vianello" incentrata sulla loro sfrenata passione per i social network.

Belen e Stefano inarrestabili: grandi progetti in Rai per la coppia

Le vacanze di Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono finite: la coppia è appena rientrata da Ibiza per preparare due importanti eventi locali ma noti a livello internazionale, "La Notte della Taranta" e "Il Festival di Castrocaro", che saranno trasmessi dalla tv di Stato.

A spingere affinché fossero i due chiacchierati coniugi a condurre lo spettacolo dedicato alla musica tradizionale salentina è stato Carlo Freccero: il direttore di Rai2 in una recente intervista ha fatto sapere di aver scelto i genitori di Santiago perché rappresentano appieno lo spirito "tarantolato" della manifestazione canora che va in scena a Melpignano.

Dopo essersi vantato del fatto che è stato lui a portare il ballerino napoletano in Rai (dopo anni di fedele servizio a Mediaset), Freccero ha precisato che la presenza dell'argentina in queste due trasmissioni non sancisce il suo passaggio definitivo alla concorrenza (si sa che la 34enne presenterà anche quest'anno "Tu si que vales", su Canale 5).

Nonostante Belen sia ancora legata alla rete del Biscione, il direttore sogna di portarla dalla sua parte, magari con un progetto tutto nuovo da condividere con l'amatissimo marito: "Se si trovasse una sitcom su loro due, sarei felice di fargliela fare. Come se fosse Casa Vianello. Due ossessionati da Instagram che si lasciano e si riprendono in continuazione".

Ruolo marginale per i 'DeMartinez' a La Notte della Taranta

Il progetto più imminente al quale stanno lavorando Belen e Stefano, è la conduzione de La Notte della Taranta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Gossip

Contrariamente a quello che si pensava, i coniugi non saranno i padroni di casa dell'evento musicale: a presentare la serata, sarà Gino Castaldo. La Rodriguez e De Martino interverranno dal backstage soltanto tramite dei collegamenti ed interagiranno con gli ospiti che si alterneranno sul palco di Melpignano.

La decisione della rete di relegare la chiacchierata coppia ad un ruolo così marginale, potrebbe derivare dalla polemica che alcuni intellettuali pugliesi hanno messo su non molto tempo fa dopo aver saputo della partecipazione dei due alla manifestazione.

Terminato questo impegno in Puglia, i genitori di Santiago cominceranno a preparare il Festival di Castrocaro, che li vedrà debuttare in coppia alla conduzione in Rai ad inizio settembre.