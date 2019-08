Belen Rodriguez è incinta oppure no? Sono settimane che i giornali di Gossip si interrogano sulla possibilità che l'argentina sia in attesa del suo secondo figlio ma, almeno fino ad oggi, non è arrivata alcuna conferma ufficiale a questa notizia. Il nuovo numero di "Di Più", però, racconta di una telefonata che Stefano De Martino avrebbe fatto agli amici: pare che sia stato lo stesso napoletano a rivelare che nei primi mesi del 2020, Santiago avrà un fratellino o una sorellina.

Nuovi rumors sulla gravidanza di Belen

Dopo che "Chi" ha riportato la smentita che Belen Rodriguez avrebbe fatto negli studi di Tu si que vales un paio di settimane fa, in questi giorni è toccato a "Di Più" aggiornare i curiosi sulla presunta dolce attesa della showgirl. Stando a quello che si legge sulle pagine della rivista di gossip, non solo l'argentina sarebbe incinta, ma si conoscerebbe già il periodo in cui sarebbe prevista la nascita del bebè.

Si vocifera che Stefano De Martino si sia lasciato sfuggire la lieta notizia nel corso di una telefonata con alcuni amici: sarebbero stati proprio questi ultimi a spifferare l'imminente arrivo del secondo figlio della ritrovata coppia. Il settimanale scandalistico, dunque, sostiene che il conduttore Rai avrebbe confessato a persone a lui molto care che la moglie darà alla luce una nuova creature nei primi mesi del 2020: pare, infatti, che la 35enne stia già affrontando una gravidanza da qualche tempo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Belen Rodriguez

Il blog "Vicolo delle News", inoltre, ha pubblicato una foto che la soubrette ha caricato sul suo profilo non più di 24 ore fa: in quest'immagine allo specchio, secondo alcuni si vedrebbe il pancino che Belen starebbe sfoggiando ultimamente in vacanza a Ibiza.

Belen e Stefano lontani: scambio di dediche sui social

Da quando sul web ha iniziato a circolare la notizia lanciata da Di Più sulla sua presunta seconda gravidanza, Belen Rodriguez non si è ancora pronunciata: sul profilo Instagram dell'argentina, infatti, c'è spazio soltanto per foto e video delle lunghissime vacanze che sta trascorrendo a Ibiza con la famiglia.

Dopo aver accolto nella sua villa i genitori e il fratello Jeremias con la fidanzata Soleil Sorgé, la showgirl ha dovuto salutare momentaneamente il suo amato maritino: De Martino, infatti, è rientrato in Italia per adempiere ad alcuni impegni di lavoro. Prima di lasciare la Spagna, però, il ballerino ha pensato bene di stupire la moglie con una dedica scritta con il rossetto sullo specchio: "Mi manchi, già.

Ti amo troppo. Tuo per sempre, Stefano". Anche la 35enne ha fatto sapere di sentire tanto la mancanza del napoletano in alcuni commenti che ha scritto sotto alle foto che il conduttore sta postando da Capri: insomma, i piccioncini non vedono l'ora di ricongiungersi e chissà che a breve non decidano anche di condividere con i loro tanti fan la notizia della gioia più grande, quella dell'arrivo del secondo bebè.