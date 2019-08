Il secondo estratto del libro "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza", è possibile leggerlo sul profilo Instagram dell'autrice: Giulia De Lellis. Pochi minuti fa, l'influencer ha pubblicato una piccola anticipazione del romanzo che ha scritto sui tradimenti che ha subito da parte di Andrea Damante un anno fa e dei quali ha deciso di parlare per la prima volta da quando l'ha scoperto nell'aprile del 2018.

La De Lellis spoilera altre frasi del suo libro

Sta diventando ormai una consuetudine quella di leggere sui profili social di Giulia De Lellis piccoli estratti del suo attesissimo libro. Pochi minuti fa, mentre si assisteva alle prove del fidanzato Andrea Iannone a Silverstone, la romana ha deciso di pubblicare su Instagram una frase molto significativa contenuta nella sua prima "fatica letteraria".

Sotto ad una sua foto in bianco e nero, dunque, l'influencer ha scritto: "Benvenuta Giulia, nel mondo dei grandi, dove la realtà rompe le favole, dove i principi sono bugiardi e le principesse cornute".

Poche ma chiare parole quelle che ha usato la ragazza per introdurre l'argomento cardine del suo romanzo: i tradimenti che ha scoperto di aver subito da parte di Andrea Damante, l'uomo con il quale ha fatto coppia fissa per più di due anni.

Soltanto pochi giorni fa, la 23enne aveva anticipato la parte di un altro capitolo del libro, forse quella più toccante, nella quale ha raccontato le emozioni che ha provato quando ha avuto la certezza che il dj le aveva mancato di rispetto più volte.

"Tremo, è aprile ed io ho il gelo dentro. Non mangio, non parlo e non piango. È primavera e io ho due felpe addosso. Tremo", sono queste le frasi con le quali la De Lellis ha descritto forse uno dei momenti più difficili che ha vissuto, ovvero quello risalente all'aprile 2018, periodo nel quale annunciò la rottura definitiva con il "Dama".

Grande attesa per il romanzo di Giulia sui tradimenti

Oggi che mancano circa 3 settimane all'uscita di "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza", Giulia ha regalato ai suoi tanti fan già due interessanti anticipazioni su quello che potranno leggere a partire dal prossimo 17 settembre.

Il primo estratto del libro che la De Lellis ha spoilerato, è quello nel quale descrive in modo crudo e senza troppi giri di parole le sensazioni che ha provato quando ha scoperto di essere stata tradita da Andrea Damante; il secondo, con molta probabilità, riguarda l'incipit del romanzo.

Le frasi che la romana ha postato questo pomeriggio su Instagram, infatti, sembrano raccontare l'inizio di una storia quasi totalmente nuova per il pubblico, una storia che la ragazza ha deciso di rendere pubblica a circa un anno e mezzo da quando è cominciata (il 18 aprile 2018, come la stessa influencer rivela nel promo con il quale ha annunciato l'uscita del suo primo libro).