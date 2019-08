La "reunion" tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non poteva andare meglio: da quando hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma, infatti, i due non perdono occasione per mostrarsi felici ed innamorati sia in pubblico che sui social network. Intervistati dal settimanale "Oggi" sui progetti che hanno per il futuro, il ballerino e la showgirl hanno ribadito di voler stare insieme fino alla fine dei loro giorni e poi di voler dare un fratellino o una sorellina a Santiago.

Belen e Stefano in coro: 'La famiglia deve restare unita'

La copertina dell'ultimo numero di "Oggi" è dedicata alla coppia più chiacchierata dal Gossip nostrano: Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

I ritrovati coniugi hanno accettato di farsi intervistare a circa 5 mesi dall'ufficializzazione del loro ritorno di fiamma: molte delle cose che hanno detto i genitori di Santiago, sono destinate a far discutere soprattutto i loro fan.

Al giornalista che gli ha chiesto quali sono i loro progetti personali ora che sono di nuovo legati, l'argentina e il napoletano hanno risposto all'unisono: "Siamo cresciuti e non perdiamo più tempo a litigare.

Vogliamo stare insieme fino alla fine dei nostri giorni".

La soubrette, in particolare, ha spiegato che gli errori compiuti da entrambi in passato sono stati una lezione importantissima, perché oggi sono certi di non volersi lasciare più: "La famiglia deve rimanere unita".

Anche il ballerino ha confessato alla rivista scandalistica che il ricongiungimento con la moglie è avvenuto a tre anni dalla separazione perché tutti e due hanno capito che non potevano stare lontani: "Se sono tornato è perché lei ha tantissimi pregi, come quello di farti cambiare l'umore in poco tempo".

Il conduttore Rai, però, ha anche qualcosa da rimproverare alla consorte: "Non si applica abbastanza, sa di essere molto fortunata e ottiene tutto con il minimo sforzo. Lo stakanovista della coppia sono io".

La Rodriguez commenta le voci sulla gravidanza

Dopo aver accennato alla conduzione di coppia che faranno a breve per il Festival di Castrocaro, Belen e Stefano non si sono tirati indietro dal rispondere alla domanda che tutti vorrebbero fargli in questo periodo: la Rodriguez è incinta oppure no?

Sono settimane, infatti, che sia il web che le riviste riportano notizie contrastanti sulla seconda dolce attesa della showgirl: c'è chi sostiene che la 35enne aspetti un bambino che dovrebbe nascere i primi mesi del 2020, e c'è chi parla di smentite che la diretta interessata avrebbe fatto durante una recente registrazione di Tu si que vales.

Al giornalista di Oggi che le ha chiesto se sono vere le voci che la vorrebbero prossima a diventare di nuovo mamma, l'argentina ha risposto: "Work in progress, lavori in corso". Nessuna conferma ma neppure nessuna smentita da parte della "regina" incontrastata del gossip nostrano sulla notizia che da tempo impazza in rete.