Stefano De Martino e Belen Rodriguez, da quando sono tornati insieme, sono diventati inseparabili. La coppia giorno dopo giorno, tramite i numerosi scatti postati sui social, conquista il consenso di tantissimi fan. Tuttavia agli occhi dei follower più attenti non è sfuggito un particolare: i coniugi De Martino-Rodriguez sono in vacanza senza i familiari della showgirl argentina. A svelare l'arcano ci avrebbe pensato la rivista Spy.

Belen e De Martino in vacanza senza i Rodriguez

Belen, nel corso degli anni, ha parlato spesso dell'importanza della sua famiglia. Non a caso la conduttrice e modella, appena diventata celebre nel Bel Paese, ha fatto di tutto per far arrivare in Italia la sorella, il fratello e i suoi genitori. In particolare durante l'estate, i Rodriguez hanno sempre deliziato i follower con tantissimi siparietti sui social.

Quest'anno, però, qualcosa sembra essere cambiato. Dopo la ritrovata intesa tra Belen e Stefano, la coppia si è dedicata una lunga vacanza tra il Marocco, la Spagna e l'Italia. L'unico a essere presente con i due coniugi è sempre e solo il loro primogenito Santiago. Di Cecilia e Jeremias, con i loro rispettivi partner Ignazio Moser e Soleil Sorgé, nessuna traccia.

A quanto pare, secondo alcune indiscrezioni pubblicate sul settimanale Spy, non è un caso se i parenti di Belen quest'estate non siano presenti.

Stefano De Martino avrebbe chiesto esplicitamente alla sua consorte di vivere una vacanza diversa dal solito: in intimità.

I numerosi scatti di famiglia sarebbero la testimonianza di un rapporto diverso tra i due coniugi, più maturo rispetto al passato. I più attenti hanno anche notato che il ballerino e la conduttrice, piuttosto che fare una vita mondana tra i locali più famosi di Ibiza, quest'anno abbiano preferito la tranquillità. Una decisione che sembra essere molto apprezzata dai numerosi fan della coppia Rodriguez-De Martino.

Belen Rodriguez continua a condividere la sua vita su Instagram

Belen Rodriguez, in passato, aveva promesso di non voler più pubblicare ogni momento della sua vita sui social. Nell'ultimo periodo però, spinta anche dalla ritrovata intesa con Stefano De Martino, pare aver fatto un passo indietro. Durante l'ultimo video postato su Instagram, Belen ha conquistato i suoi fan. La sorella maggiore di Cecilia e Jeremias ha ripreso il marito mentre era nella vasca da bagno e giocava con i capelli di Santiago.

Nel frattempo la showgirl argentina ha smentito le voci di una presunta gravidanza. Nonostante i due coniugi abbiano dichiarato di avere intenzione di ampliare la propria famiglia, ancora non sembra essere arrivato il momento giusto.