Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono diventati inseparabili da quando è sbocciato di nuovo l'amore. La showgirl argentina in queste ultime ore ha pubblicato un nuovo scatto su Instagram con tanto di dedica al marito che in un battibaleno ha fatto il pieno di like.

I due coniugi hanno deciso di regalarsi una bellissima vacanza, scegliendo come meta Ibiza. A differenza di quanto accaduto nelle estati precedenti, Stefano e Belen hanno preferito dedicare i mesi estivi interamente alla famiglia.

In passato, infatti, entrambi non avevano disdegnato serate all'insegna dell'allegria nei vari locali dell'isola iberica.

Da quando la più grande di casa Rodriguez ha recuperato appieno l'intesa col marito, sembra non poter più fare a meno di mostrare la sua felicità sui social. Nell'ultimo post comparso su Instagram, la conduttrice ha immortalato in primo piano proprio l'ex ballerino di Amici.

Infatti la foto mostra esclusivamente Stefano, e la didascalia scelta da Belen ha tutto il sapore di una tenera dedica: "E poi arriva lui...".

E così, anche in quest'occasione la showgirl ha avuto modo di dimostrare quanto sia forte il sentimento che attualmente la lega al compagno di vita.

In pochi istanti, l'immagine pubblicata dalla padrona di casa di "Tu sì que vales" ha ottenuto un vero e proprio boom di like. Tra i commenti più simpatici, c'è stato quello di una follower che si è chiesta: "Da che direzione è arrivato? Forse è quella che sbaglio a guardare".

Un'altra utente invece ha reagito così: "Arrivasse pure a me uno così e invece no, solo casi umani".

La nuova foto della Rodriguez ha messo a tacere ogni polemica. Nell'ultimo periodo, infatti, la conduttrice era stata accusata di pubblicare immagini poco spontanee solo per incrementare il business.

La coppia De Martino-Rodriguez, intanto, sta attraversando un ottimo momento anche sotto l'aspetto professionale: infatti se da un lato Belen tornerà alla conduzione di "Tu sì que vales", dall'altro invece Stefano sta facendo sempre più strada in Rai.

La famiglia Rodriguez riunita a Ibiza

Belen, oltre all'intesa di coppia, ha ritrovato l'affetto dei suoi familiari. I Rodriguez, dopo tanti pettegolezzi e insinuazioni su di loro, si sono riuniti a Ibiza. La famiglia è apparsa felice e sorridente durante una cena alla quale erano presenti proprio tutti: Jeremias con Soleil Sorgé, Cecilia con Ignazio Moser, Stefano, Belen e Santiago, mamma Veronica e papà Gustavo.

Inoltre c'era anche la sorella minore di De Martino, Adele.

È stata Veronica Cozzani, la madre della showgirl argentina, a postare la foto su Instagram per mettere a tacere le polemiche: "Siamo tutto ciò che siamo".

Nell'ultimo periodo, infatti, alcuni utenti del web avevano accusato Stefano De Martino di aver allontanato con la sua presenza Belen dalla propria famiglia. I dubbi erano emersi quando si era appreso che anche Cecilia era in vacanza a Ibiza col fidanzato ma, nonostante ciò, non si era incontrata con la sorella maggiore.

In realtà sembra che Belen e Stefano abbiano deciso di comune accordo di regalarsi qualche giorno di relax in famiglia insieme al figlio Santiago, lontani da tutti.