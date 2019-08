Le vicende dello sceneggiato Bitter Sweet - Ingredienti d’amore dopo lo breve stop dovuto alla pausa di ferragosto, tornerà a far rimanere con il fiato sospeso i fan italiani con momenti ricchi di tensione. Nelle prossime puntate, Demet dopo aver ascoltato una conversazione tra il marito Hakan Onder e Bekir scoprirà di essere la moglie di un assassino. Purtroppo la sorella di Deniz non potrà svelare agli inquirenti la terribile verità sulla morte dei genitori di Bulut, poiché il losco imprenditore la terrà alle strette.

Il rivale di Ferit Aslan che non si è mai fatto scrupoli nel fare del male alla consorte, perderà completamente le staffe quando la diretta interessata si dirà disposta a fargliela pagare. Sfortunatamente la diabolica donna non avrà nessuno scampo, dato che sarà costretta a continuare a vivere con il perfido marito, che per non consentirle di smascherarlo le proibirà di uscire di casa.

Demet scopre la verità sul decesso di Demir, Hakan ammette la sua colpa alla moglie

Negli episodi che i telespettatori potranno vedere su Canale 5, Ferit e Nazli finalmente grazie alla loro unione coniugale otterranno l’affidamento di Bulut.

Gli Onder quindi non potranno mettere più piede alla Pusula Holding per aver perso il 48% delle azioni che possedevano da quando erano diventati i tutori legali del bambino. L’Onder disperato per non aver raggiunto i suoi obiettivi si sfogherà con il suo fidato scagnozzo Bekir senza accorgersi della presenza di sua moglie. La sorella di Deniz verrà a conoscenza che a far sabotare la vettura su cui viaggiavano Demir e Zeynep è stato davvero l’uomo che ha al suo fianco.

A quel punto la bionda dopo aver iniziato a porsi alcune domande, riuscirà ad entrare in possesso del domicilio di Mehmet tramite la sua cameriera, ovvero di un cugino del defunto Resul. La darklady non appena giungerà a destinazione scoprirà che il criminale è già stato rintracciato da Deniz e Ferit. Mehmet dopo aver fatto credere al musicista e all’architetto di non sapere nulla degli affari che svolgeva il suo parente, fornirà una versione diversa alla moglie di Hakan.

Il criminale dirà a Demet che a manomettere i freni dell’automobile dei defunti genitori di Bulut fu suo cugino Resul. La diabolica bionda dopo aver appreso la sconvolgente verità, farà ritorno a casa e non appena l’Onder le chiederà delle spiegazioni riguardo al suo turbamento gli urlerà tutto il suo disprezzo. Demet dopo aver fatto sapere al marito di aver scoperto che suo fratello e sua cognata sono morti a causa sua, gli dirà di essere disposta a denunciarlo.

Hakan come al solito passerà alle maniere forti, infatti dopo aver stretto la mano forte alla moglie, ammetterà di essere l’artefice del duplice assassinio. La sorella di Deniz stufa di vivere con un omicida, inviterà il marito ad abbandonare il tetto coniugale. Ancora una volta Hakan troverà il modo per impedire alla consorte di assicurarlo alla giustizia.

La sorella di Deniz segregata in casa, l’Onder ricatta la consorte

Come prima cosa Demet verrà segregata in casa, dato che suo marito non le consentirà di uscire, facendola sorvegliare da alcuni suoi uomini.

Successivamente l’Onder affronterà un nuovo imprevisto, non appena il suo scagnozzo Bekir gli comunicherà di aver scoperto che Tahir l’uomo che ha assunto di recente al suo servizio lavora per conto di Ferit. Hakan approfitterà della situazione venutasi a creare per avere la certezza che sua moglie non potrà mai confessare i suoi delitti alle forze dell’ordine. In particolare quando l’Aslan darà a Demet il 5% delle azioni dell’azienda di famiglia, l’Onder sempre più deciso a prendere il comando dell’intera società farà commettere un terribile crimine alla moglie. Il malvagio uomo si recherà insieme alla consorte in delle boscaglie e dopo averle dato un’arma da fuoco la costringerà a sparare dei colpi ad un tiro al bersaglio situato sulla porta di un capanno disabitato. Dopo essersi adeguata alla volontà del marito la sorella di Deniz si darà alla fuga, mentre l’Onder si dirà soddisfatto della sua impresa, per essersi tolto di mezzo la spia Tahir grazie a sua moglie. A quel punto Hakan conserverà la prova per incastrare Demet qualora avesse intenzione di far venire alla luce la verità sul decesso di Demir e Zeynep. La bionda dopo essere riuscita ad uscire da tetto coniugale senza farsi notare dagli scagnozzi del marito, si recherà alla villa dell’Aslan, sapendo di trovare anche Deniz. La donna quando sarà intenta a svelare al fratello che suo marito è coinvolto con la morte dei loro parenti, sotto lo sguardo sbalordito di Ferit, Nazli, ed Asuman, si vedrà costretta a rimanere in silenzio. Demet riceverà una chiamata da Hakan, che dopo averle spedito sul cellulare le prove per poter dimostrare che ha ucciso Tahir, le darà ordine di non far parola con nessuno su ciò che ha scoperto sul tagico incidente stradale dei genitori di Bulut. Infine l’Onder preciserà alla moglie di poterla anche far finire dietro le sbarre del carcere per aver cercato di sabotare le nozze della Piran tentando di farla morire assiderata.