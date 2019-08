Duro colpo per Asuman, protagonista dello sceneggiato Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che si sta avviando alle battute finali. Proprio gli spoiler relativi a ciò che accadrà nelle puntate in programmazione su Canale 5 a settembre, dicono che la sorella di Nazli Piran dimostrerà di essersi presa una vera cotta per Deniz in un pomeriggio trascorso insieme, pur avendo sempre saputo che il musicista ha fatto fatica ad accettare le nozze tra la chef e Ferit Aslan.

La figlia minore di Kemal rimarrà molto delusa dal Kaya, proprio quando entrambi saranno ad un passo dallo scoprire che Hakan Onder è un assassino. In particolare l’ex fidanzato di Ayla dopo essersi accorto per merito di Asuman di avere un registratore mai visto sino ad ora tra i suoi oggetti, non si lascerà baciare dalla giovane. Agendo in tale maniera, il cantautore provocherà un grande dispiacere alla cognata dell’architetto, al tal punto che se ne andrà dalla sua casa di corsa.

Demet mette alle strette il marito, Leman sospetta di Nazli

Le anticipazioni degli ultimi episodi, raccontano che mentre a Ferit e Nazli farà bene stare lontani da Istanbul per alcuni giorni, visto che durante una passeggiata nel bosco miglioreranno i loro umori, Asuman si troverà in una spiacevole situazione. La giovane con l’intento di ridare a Deniz i soldi che le ha prestato per non essere cacciata dalla scuola, si recherà di nascosto nell’abitazione di Muzzaffer, un uomo che le ha proposto di lavorare al suo servizio.

Non appena si troverà faccia a faccia con il losco individuo, la giovane si accorgerà di essere in pericolo, poiché il malvivente tenterà di approfittarsi di lei. Per fortuna Deniz dopo aver cercato ovunque la sorella della chef, riuscirà a sottrarla dalle grinfie del molestatore. Nel frattempo Demet ricatterà il marito, costringendolo a darle l’arma da fuoco con cui ha ucciso Tahir, se non vorrà che consegni alle forze dell’ordine l’audio in cui ammette la sua colpa con la morte dei genitori di Bulut.

In seguito Leman dopo aver incontrato Pelin e Deniz, continuerà a chiedersi come abbia fatto Nazli a conquistare in poco tempo suo figlio. Quest’ultima e il marito intanto dopo essersi smarriti nel bosco, decideranno di passare la notte in una baracca abbandonata.

Muzzaffer è un complice dell’Onder, Deniz rifiuta il bacio di Asuman

Asuman continuerà a fare i conti con Muzzaffer, che le ordinerà di raggiungerlo immediatamente altrimenti farà finire in giro delle foto che la ritraggono in intimo.

La coinquilina di Fatos per non deludere per l’ennesima volta la sorella, si recherà dal suo persecutore, e crederà di essersene sbarazzata in modo definitivo dopo averlo ferito al petto con un arma da fuoco. Hakan si dirà soddisfatto per aver terrorizzato la figlia minore di Kemal, visto che Muzzaffer dimostrerà di essere uno dei suoi uomini. Leman si trasferirà alla villa di Ferit, per scoprire se Nazli si comporta come una vera moglie.

Asuman dopo aver scoperto grazie ad un suo amico che Muzzaffer è sopravvissuto al suo sparo, farà dei salti di felicità, ma purtroppo la sua contentezza durerà poco. La giovane andrà a far visita a Deniz, e per pura casualità si imbatterà nel registratore vocale di Demet, lasciato apposta a casa del fratello. Il musicista metterà sotto carica il dispositivo che la sorella di Nazli le ha fatto notare, con la certezza che ci sia un suo brano. Ad un certo punto la coinquilina di Fatos dopo aver detto al cognato di Hakan che è più tranquillo da quando ha smesso di pensare a sua sorella Nazli, tenterà di baciarlo. Purtroppo Asuman riceverà un due di picche, dato che Deniz respingerà le sue avance in un malo modo, facendole capire di non ricambiare i suoi sentimenti.