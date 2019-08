Come capita ormai ogni anno da qualche tempo, le prime puntate della nuova stagione di Uomini e donne sono dedicate anche a Temptation Island e a quello che è successo alle coppie che hanno partecipato. Nel corso della registrazione che c'è stata oggi, giovedì 29 agosto, il pubblico in studio ha assistito agli incontri chiarificatori tra Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio. Poco fa, inoltre, Maria De Filippi ha presentato i 4 tronisti ufficiali: tra loro, tre hanno ricoperto il ruolo di "tentatori" nel reality estivo di Canale 5.

Ilaria e Massimo dopo Temptation: lui frequenta la single Sonia

La stagione 2019/2020 di Uomini e Donne è ufficialmente iniziata: nel primo pomeriggio di giovedì 29 agosto, infatti, a Cinecittà è stata registrata la puntata con la quale il dating-show tornerà in onda su Canale 5 il prossimo 9 settembre. Le anticipazioni che riporta "Vicolo delle News", fanno sapere che in studio sono successe un bel po' di cose: oltre a conoscere i 4 nuovi protagonisti del Trono Classico, il pubblico presente ha assistito a due accesi confronti tra alcuni concorrenti di Temptation Island.

In rete, dunque, si legge che Ilaria Teolis e Massimo Colantoni sono stati invitati da Maria De Filippi per raccontare cose è accaduto tra loro dopo il falò di confronto definitivo: sebbene il romano abbia provato più volte a riconquistare la fiducia dell'ex fidanzata, quest'ultima è rimasta ferma nella decisione che ha preso davanti a Filippo Bisciglia qualche mese fa.

Dopo essersi accusati reciprocamente di aver avuto parecchie mancanze nei due anni che sono stati insieme, i due ragazzi si sono stretti la mano e lui ha confermato di frequentare un'altra persona: la single Sonia Oneglia (ovvero colei che ha fatto vacillare Nicola Tedde nel villaggio).

Gli altri ospiti della registrazione di U&D che si è tenuta oggi, sono stati Katia Fanelli e Vittorio Collina: pare che il faccia a faccia tra i due sia durato molto tempo e che la tentatrice Vanessa (che oggi fa coppia con il giovane) sia intervenuta spesso per difenderlo dagli attacchi dell'ex compagna.

Quattro 'nuovi' tronisti: tre provengono da Temptation

La prima registrazione stagionale del Trono Classico, aveva il principale scopo di presentare al pubblico (in studio e a casa) i nuovi tronisti. Dopo aver ufficializzato la presenza sulla poltrona rossa della studentessa Giulia Quattrociocche e della barista Sara Tozzi sui social network, oggi gli addetti ai lavori hanno confermato che i loro colleghi "maschietti" sono due volti già noti ai telespettatori.

Giulio Raselli e Alessandro Zarino, entrambi single nell'ultima edizione di Temptation Island, sono i ragazzi che nei prossimi mesi cercheranno l'anima gemella a Uomini e Donne. Rispettando la tradizione, dunque, anche quest'anno la redazione ha deciso di puntare su tre personaggi che già hanno avuto a che fare con le telecamere, rischiando per l'ennesima volta di incappare in qualche "trono flop" o presa in giro.