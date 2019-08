Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV che ogni giorno intrattiene moltissimi italiani sulle reti Mediaset. Nelle prossime puntate italiane Hakan Onder si renderà protagonista di un tremendo piano nei confronti di Demet Kaya. L'uomo, infatti, farà in modo che la moglie uccida Tahir, il complice di Ferit Aslan a sua insaputa

Bitter Sweet: Demet segregata in casa

Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti le puntate trasmesse nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 si soffermano su Hakan, l'antagonista per eccellenza della serie tv.

L'uomo, infatti, architetterà un tremendo piano per impedire alla moglie di denunciarlo alla polizia per l'assassinio di Demir e Zeynep. Di conseguenza l'Onder segregherà Demet in casa dove sarà sorvegliata tutto il giorno dai suoi complici per impedirle che venga a contatto con il mondo esterno. Ma ecco che il suo piano verrà intralciato da un nuovo contrattempo. Il marito della Kaya, infatti, apprenderà che Tahir, un dipendente di una sua officina di fiducia, è un complice di Ferit Aslan e, per tale motivo,deciderà di eliminarlo. Per questo motivo il terribile zio di Bulut farà in modo di risolvere il problema e tenere in pugno la sorella di Deniz.

La Kaya uccide Tahir per colpa di Hakan

Stando alle trame di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore si evince che Deniz racconterà a Demet che Ferit ha intenzione di cederle il 5% delle quote della Pusola Holding. Sentite queste parole Hakan organizzerà una trappola per rientrare nella azienda. Inoltre studierà un modo per impedire alla moglie di raccontare tutti i crimini che finora ha compiuto. Nel dettaglio il perfido uomo porterà la Kaya in un bosco dove la convincerà a sparare su di una porta di una casa abbandonata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

All'inizio, la sorella di Deniz punterà l'arma contro il marito per poi fare far fuoco esattamente nel punto indicato. Poco dopo i telespettatori italiani scopriranno che dietro quella porta c'era il povero Tahir morto in seguito ai proiettili sparati dalla diabolica bionda, scappata precedentemente nel bosco. Dall'altro canto Hakan obbligherà un suo complice a scattare alcune foto all'assassina ed a Bekir di nascondere la prova del delitto.

L'Onder ricatta la moglie

In seguito Demet riuscirà a fuggire da casa Onder e trovare rifugio da Deniz. Peccato che il fratello sia irreperibile tanto che quest'ultima, visibilmente scossa, si precipiterà in casa di Ferit Aslan. Qui la donna comunicherà a tutti i presenti, Nazli compresa, che il consorte ha compiuto qualcosa di terribile ma quest'ultimo le impedirà di portare a termine la rivelazione con un'improvvisa telefonata.

In questo frangente Hakan ordinerà alla Kaya di non svelare i suoi crimini perché altrimenti lui svelerà alla polizia che ha provato ad uccidere la Piran alle sue nozze.