Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap turca Bitter Sweet-ingredienti d'amore. Per la settimana che andrà dal 2 al 6 settembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. La mamma di Ferit si trasferirà a casa di suo figlio con il chiaro intento di reperire informazioni su sua moglie, mentre i due invece si ritroveranno a passare una giornata a cuore aperto dopo essersi persi per caso in un bosco.

Nazli deciderà di allontanarsi da tutti

A causa dell'incontro segreto con Pelin, Ferit arriverà molto in ritardo al ristorante dove lo attendevano i giornalisti per un’intervista. Sua moglie litigherà con Asuman perché si farà pagare il debito da Deniz. Tuttavia, Nazli stanca degli eventi deciderà di partire per allontanarsi da tutti e rilassarsi: Asuman intanto deciderà di restituire il denaro a Deniz e per questo accetterà un lavoro poco professionale. Alla fine, però verrà salvata in tempo dall'uomo. Ferit riuscirà a mettersi in contatto con sua moglie e alla fine deciderà di raggiungerla.

Nazli e Ferit insieme

Una volta raggiunta Nazli, Ferit deciderà di trascorrere con lei un'intera giornata per provare a riconciliare il loro legame. Demet venuta in possesso di una prova compromettente contro suo marito, comincerà a minacciarlo di svelare a tutti che è lui il colpevole della morte dei genitori di Bulut.

Nazli e Ferit al tramonto scopriranno di essersi persi nel bosco mentre raccoglievano castagne, ma finalmente riusciranno a chiarirsi e a parlare a cuore aperto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Gossip

I due finiranno poi per trascorrere la notte in uno chalet abbandonato. Pelin e Deniz decideranno di recarsi dalla mamma di Ferit, le due finiranno però per alimentare molti dubbi nella mente della signora Leman circa l'autenticità del sentimento che lega suo figlio a Nazli e sulla veridicità del loro matrimonio.

Hakan contro Asuman

Hakan deciso a creare nuovi problemi a Nazli, metterà a segno un nuovo e perfido piano contro Asuman ai danni della giovane chef.

La signora Leman insospettita dalle parole di Demet e Pelin sul conto della nuova unione di suo figlio, deciderà di trasferirsi a casa di Ferit per studiare meglio il suo rapporto con Nazli e per conoscere meglio la giovane donna.

Hakan contro la signora Leman

I novelli sposi, di ritorno dalla loro nuova avventura nel bosco, decideranno di prendersi un giorno di ferie per trascorrere ancora un giorno insieme in maniera del tutto speciale.

Intanto Hakan deciso a parlare da solo con Nazli si recherà a casa di Ferit sicuro di trovare solo la giovane sposa, ma li troverà solo la signora Leman e tra i due la situazione si farà subito tesa e spinosa.