I prossimi appuntamenti con la soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore saranno caratterizzati da momenti di vero panico. Le anticipazioni dicono che Asuman (Ilayda Akdogan) sarà sul punto di commettere un atroce gesto, dopo aver deluso nuovamente la sorella Nazli. La giovane tenterà il suicidio decidendo di lanciarsi da un palazzo altissimo. Per fortuna la ragazza tornerà in sé rinunciando quindi a porre fine alla sua vita, grazie all’intervento provvidenziale di Deniz.

Nonostante Asuman sia sana e salva, la cuoca disperata per quanto accaduto, accetterà le condizioni di Hakan Onder. La migliore amica di Fatos per impedire al marito di Demet di far arrestare sua sorella, si appresterà a chiedere il divorzio a Ferit Aslan, tenendolo all’oscuro del ricatto ricevuto dal losco imprenditore.

La sorella della chef crede di aver ucciso Muzzaffer, Hakan ricatta la moglie di Ferit

Dagli spoiler delle puntate della telenovela Dolunay in programmazione su Canale 5 le prossime settimane, si evince che il malvagio Hakan è disposto a riprendersi Bulut a tutti i costi e troverà il modo per riuscire nel suo intento.

Tutto inizierà quando Asuman farà i conti con uno scagnozzo dell’Onder chiamato Muzzaffer che dopo averle proposto di lavorare per lui per violentarla, la costringerà ad incontrarlo nuovamente. La giovane per difendersi dal malvivente sparerà un colpo di pistola e si darà a gambe levate con la certezza di averlo ucciso. A quel punto il cognato di Deniz attuerà il suo malefico piano, facendo vedere a Nazli il filmato in grado di far finire in prigione Asuman.

Il losco imprenditore farà presente alla cuoca che la giustizia verrà a conoscenza della malefatta commessa da sua sorella se lei non divorzierà subito da suo marito Ferit. Il perfido uomo d’affari ovviamente farà questa minaccia alla Piran per poter riottenere la custodia del nipote dell’Aslan, ma soprattutto le azioni della Pusula Holding. Nazli per non sottostare al ricatto di Hakan, dopo aver cercato di convincere invano Muzzaffer a non denunciare sua sorella, si metterà in contatto con un avvocato, e non riuscirà a trovare nessuna soluzione. La chef infatti verrà a conoscenza che Asuman rischia veramente di finire dietro le sbarre del carcere per una durata di cinque anni.

Deniz salva Asuman, Nazli si adegua alla volontà dell’Onder

Mentre Nazli entrerà in crisi per essere stata ricattata dall’Onder proprio dopo aver dato una possibilità alla sua storia d’amore con Ferit, la ribelle Asuman verrà assalita dai sensi di colpa per aver messo nei guai la sorella per l’ennesima volta. Quest’ultima disperata per provocare soltanto sofferenze a tutti coloro che le stanno vicino, inizierà a vagare per le strade di Istanbul fino a quando non si imbatterà in un cantiere edile.

La sorella di Nazli consapevole di non essere in grado di farsi perdonare per il guaio fatto, salirà all’ultimo piano di un palazzo in costruzione e in preda alla disperazione profonda si arrampicherà sul cornicione dando l’impressione di volersi gettare nel vuoto.

Deniz, dopo aver ricevuto una telefonata da Asuman, si metterà alla ricerca della diretta interessata riuscendo a rintracciarla. Il musicista inizialmente tenterà invano di far desistere dal suo intento la sua amica, dato che la giovane affermerà di voler mettere fine alla sua vita.

Il fratello di Demet avendo il timore di poter perdere Asuman, contatterà al telefono Nazli, che arriverà sul punto insieme a Fatos. Fortunatamente Deniz riuscirà ad impedire alla coinquilina della stilista di commettere una sciocchezza. La cuoca sconvolta per la pazzia della sorella, farà un passo indietro adeguandosi alla volontà di Hakan, dato che non avrà altra scelta che lasciare il marito Ferit.