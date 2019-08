Dal 5 agosto Canale 5 ha interrotto la programmazione pomeridiana delle soap 'Beautiful' e 'Il segreto'. La rete ha comunque continuato a trasmettere le puntate di 'Una Vita' e 'Bitter Sweet - Ingredienti d'amore', prolungandone la durata in modo da tenere compagnia al pubblico dalle 13,40 alle 16.30 circa. Tuttavia, nella settimana dal 12 al 16 agosto anche 'Bitter Sweet' andrà 'in vacanza', mentre le vicende degli abitanti di Acacias 38 andranno regolarmente in onda alle 13,40, seguiti dai film per la tv tratti dai libri Inga Lindstrom e Rosamunde Pilcher.

La soap turca tornerà ad essere trasmessa lunedì 19 partendo dal 51° episodio. La settimana successiva, dal 26 agosto, ritorneranno nel palinsesto Mediaset anche 'Beautiful' e 'Il segreto'.

Bitter Sweet - Ingredienti d'amore tornerà in onda il 19 agosto

La messa in onda di 'Bitter Sweet' riprenderà lunedì 19 dopo la pausa per la settimana di Ferragosto. La buona notizia per tutti gli appassionati telespettatori della soap turca è che la sospensione della seguitissima soap turca durerà soltanto una settimana, dal 12 al 16 agosto; le vicende di Ferit e Nazli ripartiranno dall'episodio numero 51.

La trama si concentrerà molto sulla questione dell'affidamento del piccolo Bulut e su Deniz che verrà a saper la verità sul matrimonio di convenienza tra Nazli e Ferit. Il giovane, infuriato e scosso dalla notizia, avrà un incidente in moto ma ne uscirà illeso. Alla fine si troverà davanti ad un bivio: dire la verità in tribunale, screditando gli Aslan davanti al giudice, oppure tacere per il bene di Bulut? Pare che Deniz scelga la strada giusta per il bene del piccolo, che già ha sofferto molto.

I film di Inga Lindstrom in programma su Canale 5 al posto di Bitter Sweet

Salvo cambiamenti dell'ultimo momento, Canale 5 ha comunicato i titoli dei film che saranno trasmessi dopo la soap 'Una vita', nella settimana dal 12 al 16 agosto a partire dalle 14,45. Lunedì 12 agosto dovrebbero andare in onda ‘Inga Lindstrom - Tango di mezza estate' & ‘Vietato amare (del ciclo 'Rosa la wedding planner'); martedì 13 tornerà ancora Inga Lindstrom con 'Un'estate a Norrsunda' & 'Tango argentino' (tratto da Rosamunde Pilcher); mercoledì 14 Canale 5 trasmetterà ‘Inga Lindstrom - La festa di Hanna' & la commedia statunitense ‘Che bel pasticcio'; il giorno di Ferragosto andranno in onda su Canale 5 'Summerlund per sempre', sempre della Lindstrom, ‘La donna sulla scogliera' tratto da Rosamunde Pilcher.

Infine, venerdì 16 agosto sulla rete ammiraglia di Mediaset saranno trasmessi i film 'Rasmus e Johanna' e poi ancora ‘Una ragazza speciale', sceneggiati da Inga Lindstrom.