Continua su Canale 5 l'appuntamento quotidiano con 'Bitter Sweet - Ingredienti d'amore'. Questa settimana, a seguito della sospensione delle soap 'Beautiful' e 'Il segreto' dal 5 al 23 agosto, la telenovela turca ha raddoppiato tenendo compagnia al pubblico dalle 14,45 alle 16,30 circa. La soap, il cui titolo originale è 'Dolunay', è stata trasmessa in Turchia nel 2017 e va in onda da giugno anche in Italia, ottenendo un discreto consenso da parte del pubblico.

La storia d'amore tra i due protagonisti Nazli e Ferit, interpretati rispettivamente da Özge Gürel e Can Yaman, sembra aver conquistato anche il pubblico italiano. Oggi 9 agosto verranno trasmessi gli episodi 49 e 50 in cui il pubblico assisterà alle nuove macchinazioni di Hakan e Demet ai danni di Ferit e Nazli. Questi ultimi, come già i telespettatori sanno, si sono uniti in matrimonio per poter ottenere l'affidamento del piccolo Bulut, il nipote di Ferit.

Quest'ultimo ha perciò presentato ad Hakan i documenti necessari per l'affido. Secondo le anticipazioni, l'Onder non si arrenderà facilmente e cercherà di screditare l'Aslan prima dell'udienza.

Bitter Sweet, anticipazioni episodio 49: Ferit verrà arrestato per contrabbando

Negli episodi in onda oggi su Canale 5, Ferit presenterà i documenti per l'affidamento di Bulut e l'udienza sarà sempre più vicina.

Hakan, che non si arrende all'idea di perdere la custodia del bambino, deciderà di fare il possibile per impedire che accada. Ordinerà ai suoi uomini di mettere della droga nei camion aziendali dell'Aslan. Una volta avvertita la polizia, Ferit verrà arrestato per contrabbando di sostanze stupefacenti. Tutti penseranno che Hakan sia il responsabile ma non avranno prove per dimostrarlo. Ferit dopo essere stato portato in commissariato, fortunatamente riuscirà a farsi scagionare e ad uscire pulito dalla faccenda che altrimenti lo avrebbe screditato agli occhi del giudice per l'affidamento.

Bitter Sweet, episodio 50: Asuman scoprirà che c'è una talpa nel ristorante

Hakan Onder penserà di essere riuscito a mettere fuori gioco Ferit e di avere finalmente il controllo dell'azienda ma l'Aslan, dopo essere stato scagionato dalle accuse, deciderà di passare al contrattacco e denuncerà Hakan. Nel frattempo, Fatos deciderà di non sposare Engin e Asuman capirà che all'interno del ristorante c'è una talpa e che si tratta Burak. La giovane scoprirà che l'uomo li tiene sotto controllo per conto di Demet e riferirà tutto a Naszli e Ferit.

I tre prenderanno la spia e decideranno di affrontare la loro nemica. Ciò non sarà possibile perchè al posto della signora Onder si presenteranno gli uomini di Hakan.