Le anticipazioni della prossima settimana di Bitter Sweet, quella dal 26 al 30 agosto, sono caratterizzate dall'ingresso di una donna: Pelin, l'ex fidanzata di Ferit. La donna sarà invitata alla festa di compleanno dell'uomo proprio da Nazli, ignara di tutto. Con il passare dei giorni, però, verranno alla luce le cattive intenzioni della nuova arrivata. Pelin, infatti, pare sia pronta a vendicarsi del suo ex fidanzato a causa di un tradimento subito quando stavano insieme.

Demet, nel frattempo, sarà sempre più insofferente per la presenza di Hakan. La donna, così, deciderà di registrarlo mentre confessa tutti i suoi crimini, in modo da poter utilizzare tali prove contro di lui.

Anticipazioni Bitter Sweet dal 26 al 28 agosto: arriva una new entry a scombussolare gli animi

La puntata di lunedì 26 agosto di Bitter Sweet sarà caratterizzata dall'arrivo di Pelin, una pericolosa ex fidanzata di Ferit. Nazli deciderà di organizzare la festa di compleanno al suo uomo.

L'evento si rivelerà molto piacevole e servirà anche a ricongiungere i due coniugi e a ristabilire un po' di equilibrio nella vita di coppia. Hakan, intanto, farà il possibile per captare un passo falso di Ferit in modo da vendicarsi. Nazli, invece, si cimenterà in una nuova attività, ovvero quella di dare lezioni di cucina.

Martedì 27 si chiariranno maggiormente le intenzioni di Pelin. La donna, infatti, pare sia ancora molto addolorata per la rottura con Ferit.

Scavando un po' più a fondo sulla vicenda, emergerà che il potente imprenditore, quando stava con lei, la tradì. Pelin non ha mai digerito tale affronto, per questo motivo si dirà pronta a vendicarsi.

A cogliere la palla al balzo ci penserà subito Hakan. Nel corso della puntata di mercoledì 28, infatti, vedremo che l'uomo chiederà di incontrare Ferit e gli farà sapere che la donna, all'epoca della sua relazione, ebbe un aborto. Nel tentativo di vederci un po' più chiaro, l'Aslan chiederà di incontrarla.

Spoiler puntate 29 e 30 agosto: Pelin pronta a vendicarsi del tradimento subito da Ferit

L'episodio di giovedì 29 agosto di Bitter Sweet sarà caratterizzato da Nazli, che farà il possibile per scoprire qualcosa in più sulla misteriosa donna giunta in città. Proprio per questo motivo, la cuoca chiederà un incontro a Pelin. Dopo il dibattito, però, la Piran sarà ancora più titubante e si renderà conto di non potersi fidare affatto della giovane nuova arrivata.

Demet, dal canto suo, deciderà di agire contro suo marito allo scopo di liberarsi di lui, pertanto, lo registra mentre confessa tutti i suoi crimini.

L'ultima puntata della settimana, invece, vedrà Ferit e Pelin alla resa dei conti. I due avranno un duro confronto, al termine del quale la donna si recherà da Hakan. I due stringeranno un accordo che metterà in pericolo l'imprenditore.