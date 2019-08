Mancano ormai poche settimane all'inizio delle registrazioni della nuova stagione di Uomini e donne, il popolare dating show dei sentimenti di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi. In queste ore, però, circolano già le prime indiscrezioni su quelli che sarebbero i nuovi possibili tronisti della trasmissione da settembre e tra i candidati in pole position sembrerebbe esserci anche Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià e tentatore nell'ultima stagione di Tempation Island.

Eppure il bel Giulio nelle scorse ore è stato paparazzato in compagnia di una ragazza misteriosa.

Uomini e donne, la segnalazione su Giulio Raselli prima del trono

Nel dettaglio, infatti, a lanciare la clamorosa indiscrezione che riguarda Giulio Raselli è stata la sempre bene informata Deianira Marzano, la quale sul suo profilo Instagram ha postato una serie di scatti 'compromettenti' che riguardano proprio l'ex corteggiatore, candidato al trono di Uomini e donne.

Giulio, è stato beccato in vacanza a Formentera, in dolce compagnia di una ragazza misteriosa: inutile dire che le foto hanno fatto subito il giro del web e della rete e hanno fatto molto discutere i fan della trasmissione di Maria De Filippi. Nei giorni scorsi, infatti, erano circolate delle indiscrezioni secondo le quali Giulio Raselli avrebbe già girato anche il video di presentazione per Uomini e donne e tale cosa confermava di fatto la sua presenza sul trono.

Il papabile tronista Giulio beccato in compagnia di una ragazza misteriosa a Formentera

Cosa succederà a questo punto? Le foto postate da Deianira non sono passate inosservate e adesso bisognerà vedere come reagirà la redazione del dating show dei sentimenti di Canale 5. Il trono di Giulio Raselli potrebbe essere a rischio dopo questo avvistamento sospetto con una ragazza misteriosa nell'isola di Formentera?

Va detto che questo sicuramente non è un periodo facile per la redazione di Uomini e donne, capitanata da Raffaella Mennoia. Quest'estate, infatti, ha dovuto fare i conti con gli attacchi e le accuse al vetriolo che sono state mosse prima da Mario Serpa e successivamente anche da Teresa Cilia.

In particolar modo quest'ultima è stata molto pungente nei confronti della Mennoia, al punto da accusarla di averla ricattata e aggiungendo che in diversi casi erano a conoscenza del fatto che i tronisti in trasmissione avessero delle storie d'amore parallele fuori dagli studi televisivi.

Proprio per questo motivo la segnalazione su Giulio potrebbe non passare inosservata al punto da spingere gli autori a prendere le dovute decisioni sul da farsi in vista di settembre.