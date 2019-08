In occasione della pausa estiva de Il Segreto, i vertici Mediaset hanno deciso di fare un regalo ai telespettatori di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, trasmettendo a partire da oggi, 5 agosto, due episodi pomeridiani.

Le anticipazioni delle puntate in programmazione su Canale 5 per mercoledì 7 agosto si soffermano soprattutto sul matrimonio di Nazli Piran e Ferit Aslan. Il ricco imprenditore e la cuoca, decisi a sottrarre Bulut dalle grinfie dei malvagi Onder, annunceranno il fidanzamento ufficiale e le prossime nozze, e nessuno sospetterà che in realtà si tratta di un piano per ottenere l'affidamento del bambino.

La sorprendente notizia farà andare su tutte le furie Demet, mentre Deniz sarà affranto per non essere riuscito a fare breccia nel cuore della sorella di Asuman.

Riassunto episodi del 5 agosto

A partire da oggi, lunedì 5 agosto, i telespettatori hanno potuto seguire ben due episodi della soap dalle 14:45 alle 16:30 circa. Nelle battute iniziali Ferit ha impedito agli uomini di Hakan di prelevare il nipote dalla sua villa.

Intanto Asuman è stata rapita per ordine di Demet, mentre Hakan ha detto ad Aslan di essere disposto a far rimanere da lui Bulut fino a quando non scopriranno la verità sulla morte dei genitori del bambino.

Demet, dopo aver detto alla sorella di Nazli che la pagherà molto cara per tutto quello che ha fatto, ha ingaggiato Burak affinché si faccia assumere al ristorante della Piran e di Ferit per riferirle tutto ciò che accade nel locale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Asuman ha chiesto scusa a Deniz, dicendogli di essersi pentita di aver aiutato gli Onder.

Al contempo Celal, l'ex autista di Demir, è stato minacciato da Hakan che gli ha detto di dichiararsi colpevole della morte dei genitori di Bulut. Subito dopo, l'ex dipendente della Pusula Holding ha dovuto fare i conti con Nazli e Ferit. La cuoca e l'architetto dopo aver parlato con l'uomo hanno intuito che non è affatto implicato nell'incidente che è costato la vita a Demir e Zeynep.

Infine Hakan ha pianificato il trasferimento all'estero del suo complice Resul.

Trame puntate del 7 agosto: Demet e Deniz apprendono delle nozze di Ferit e Nazli

Negli episodi numero 45 e 46 che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset il 7 agosto, Ferit e Nazli inizieranno a far credere ai loro amici di essersi fidanzati ufficialmente, giacché il loro obiettivo sarà quello di diventare marito e moglie per ottenere una volta per tutte la custodia di Bulut.

Il manager terrà una conferenza stampa durante la quale annuncerà le nozze imminenti con la cuoca.

Il discorso del ricco imprenditore non desterà alcun sospetto, visto che tutti i presenti - compresi Demet e Deniz - non sospetteranno affatto che possa trattarsi di una messinscena. Nonostante ciò, la cuoca verrà assalita dai dubbi, consapevole che i genitori non approverebbero mai la sua decisione, e per questo motivo comincerà a pensare che sia il caso di rinunciare a sposare Aslan.

Tuttavia il giorno del matrimonio si avvicinerà a grandi passi, ma i due promessi sposi, a poche poche ore dalla cerimonia nuziale, invece di occuparsi dei preparativi del lieto evento saranno impegnati con i rispettivi lavori. Dopo essere stato incoraggiato dai suoi amici, Ferit finalmente si preparerà per recarsi in chiesa, mentre Nazli, dopo essere uscita dal ristorante, andrà in pescheria per fare una commissione urgente, ignara che proprio qui dovrà vedersela con la malvagia Demet, ormai pronta a fare qualsiasi cosa per impedire all'ex fidanzato di sposare la chef.

La sorella di Asuman, infatti, verrà rinchiusa in una cella frigorifera dalla moglie di Hakan che, accecata dalla gelosia, crederà di essersi sbarazzata per sempre della sua rivale con l'aiuto del complice Burak.