Le anticipazioni della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore' rivelano che, nelle puntate dal 5 al 10 agosto, Boris farà ritorno dopo un viaggio ma si troverà ad essere sconvolto da quanto accaduto in sua assenza. Annabelle si renderà conto di essere innamorata di Joshua, al quale dichiarerà il proprio amore: la donna non sarà a conoscenza del segreto che sta nascondendo a lei il fidanzato. Romy inizierà a perdere la fiducia nei confronti di Jessica e vorrà capire cosa possa nascondere la giovane donna, con l'intento di comprendere così il motivo dello strano atteggiamento della ragazza.

Fabien ritroverà la felicità dopo aver ottenuto una borsa di studio che gli darà la possibilità di continuare il sogno di diventare un apprezzato musicista. Il giovane uomo potrà perfezionare gli studi in una scuola di musica, ma avrà bisogno delle lezioni di pianoforte e sarà vicino a cedere alla proposta di Paul.

Denise si impegna sul lavoro per dimenticare i sentimenti nei confronti di Joshua

Denise cercherà di dimenticare i sentimenti nei confronti del Winter e porrà le proprie energie intorno agli impegni lavorativi, proseguendo le ricerche sulla relazione di Dora e George senza però ottenere i risultati sperati.

Boris non riuscirà a mettere da parte i sensi di colpa e Annabelle sfrutterà la debolezza dell'uomo a proprio vantaggio. Tobias cambierà l'umore del ragazzo dopo che farà una dichiarazione d'amore all'uomo. Annabelle e Jessica stringeranno un accordo per tenere al sicuro il segreto riguardante la piccola Luna, ma la Bronckhorst si renderà conto di essere stata ingannata dall'amica.

Jessica vuole acquistare il salone di Xenia

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Valentina che mostrerà la preoccupazione per Fabien diviso tra l'esame di maturità e la pratica del pianoforte.

La situazione si comprometterà per il ragazzo che si troverà alle prese con la rabbia del padre dopo aver finto di essere tranquillo. Boris vorrà ricucire i rapporti con Tobias dopo le ultime incomprensioni, e sarà pronto per fare una proposta di matrimonio. Jessica si renderà conto di essere stata ingannata da Annabelle rispetto a quanto successo alla piccola Luna, proprio per questo motivo rimarrà sconvolta dalla situazione.

Fabien avrà bisogno dei soldi per risolvere i problemi riguardanti la tesina scolastica, ma si troverà alle prese con il rifiuto ricevuto da Michael. Robert affronterà Christoph ma sarà ignaro del segreto nascosto da Eva, mentre Jessica dimostrerà l'intenzione di rilevare il salone di bellezza di Xenia. Infine la Bronckhorst non sarà in possesso del denaro fondamentale per entrare in possesso del negozio e, recatasi al Furstenhof, avrà un incontro con l'amica Nadine.