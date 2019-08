Torna lo spazio dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV turca con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel, già vista nei panni di Oyku Acar in Cherry Season - La Stagione del cuore. Gli spoiler degli episodi 53 e 54 in onda martedì 20 agosto su Canale 5, svelano che Hakan Onder e Demet Kaya cercheranno di assicurarsi la testimonianza di Deniz Kaya nel processo per l'affido di Bulut. Ferit Aslan e Nazli, invece, temeranno che Asuman Piran possa rivelare il loro segreto al musicista.

Bitter Sweet: riassunto episodi precedenti

Negli episodi precedenti di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, andati in onda il 19 luglio su Canale 5, abbiamo visto Nazli (Ozge Gurel) rifiutare di partecipare alla mostra di Deniz in compagnia di Ferit. La cuoca, infatti, ha inventato delle banali scuse pur di non comparire ufficialmente al braccio dell'Aslan. Engin e Fatos, invece, si sono detti addio, tanto da rimanere amici per la vita.

Nel frattempo, il ricco manager e la Piran hanno dimostrato di avere molti problemi dopo lo sposalizio contratto solo per ottenere la custodia esclusiva di Bulut. Asuman, invece, ha chiesto al Kaya di ospitarla dopo un litigio con la coinquilina. Poco dopo, la sorella di Nazli ha scoperto che il fratello di Demet è stato coinvolto in un grave incidente motociclistico, tanto da essere stato trasportato in una clinica per accertamenti.

Demet chiede un favore a Deniz

Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti gli episodi 53 e 54 trasmessi martedì 20 agosto su Canale 5, svelano che Demet sarà sconvolta dal ferimento di suo fratello nel drammatico scontro con un mezzo pesante. Fortunatamente il Kaya riporterà solamente una frattura al braccio, tanto da dover stare a casa a riposo per alcuni giorni. Asuman, a questo punto, deciderà di prendersi cura di lui fino al suo miglioramento. In questo frangente, la moglie di Hakan si recherà a trovare il musicista per convincerlo a testimoniare contro Ferit (Can Yaman) in tribunale.

Asuman apprende la verità sulle nozze di Nazli e Ferit

La Piran, invece, scoprirà che le nozze tra sua sorella e l'Aslan erano soltanto una farsa. La coppia, a questo punto, temerà che la ragazza possa raccontare tutta la verità in sede processuale. Allo stesso tempo, Hakan Onder deciderà di prendere Tahir tra i suoi scagnozzi mentre Fatos e Engin apprenderanno il segreto che lega Ferit e Nazli. Questi ultimi, a questo punto, chiederanno spiegazione a Saban, che purtroppo fuggirà impaurito.

Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni, ricordando che per rivedere gli episodi persi basterà collegarsi alla piattaforma Mediaset Play.