Nuovi colpi di scena cattureranno l’attenzione dei telespettatori spagnoli della serie televisiva Una Vita. Le anticipazioni degli episodi in programmazione dal 19 al 23 agosto 2019, dicono che la domestica Carmen dopo aver sposato finalmente Ramon Palacios, farà i conti con la nuora Lolita. Purtroppo le signore Palacios non faranno altro che discutere all’insaputa dei loro rispettivi mariti. L’intero quartiere verrà scosso dal ritorno di uno storico personaggio.

Si tratta dell’ex commissario Mauro San Emeterio che si presenterà nelle strade di Acacias 38, trovando accoglienza a casa del suo caro amico Felipe Alvarez Hermoso.

Genoveva inganna Marcia, Felipe accoglie Mauro

Nelle puntate che verranno trasmesse su La 1 TVE questa settimana in corso, Ramon e Antonito si sbaglieranno a pensare che le loro mogli vanno d’accordo. Lolita infatti non farà altro che lamentarsi di Carmen per non aver portare al termine i compiti della giornata.

Intanto Genoveva farà credere a Marcia di non avere nulla da temere da lei, e incontrerà Felipe per aiutarlo nel suo nuovo progetto: in tale circostanza la vedova di Alfredo non riuscirà a convincere l’avvocato a cedere alle sue avance. Successivamente Cinta ed Emilio dopo aver deciso di lasciare Acacias 38, chiederanno a Jose di aiutarli a trovare un occupazione lavorativa in Argentina. Felicia dopo aver ricevuto le scuse di Cinta farà una chiamata misteriosa a Ledesma.

Jose troverà un lavoro per Emilio a Buenos Aires, e temerà che Cinta stia nascondendo qualcosa. Gli abitanti del quartiere iberico rimarranno scioccati dal ritorno dell’ex commissario Mauro San Emeterio. Felipe accoglierà il suo caro amico a casa sua, ed entrambi parleranno del loro amaro passato. L'ex ispettore farà sapere all’avvocato che sua moglie Teresa non è più in vita. La moglie di Ramon non potrà aprire il negozio di famiglia su invito di Antonito, a causa di Lolita che non le darà il permesso. Carmen desterà un sospetto al marito visto che dopo averla vista in uno stato alterato crederà che sia in dolce attesa.

Carmen contro Lolita, Emilio su tutte le furie

Nel frattempo Felipe riceverà i vicini di casa nell’agape, invece Ursula e Genoveva se ne andranno via dal paese. Emilio una volta terminati i preparativi per la sua marcia a Buenos Aires saluterà Cinta. Felipe cadrà in preda alla disperazione per l’improvvisa sparizione di Marcia, e crederà che non sia avvenuta volontariamente. Emilio scoprirà che sua madre ha parlato al telefono con Ledesma.

L’Alvarez Hermoso metterà alle strette Ursula in mezzo alla strada, per scoprire se è coinvolta con la scomparsa della sua amata. Emilio dopo aver scoperto che Ledesma ha rimesso piede ad Acacias 38 per sposare sua madre si opporrà. Carmen si scaglierà contro Lolita facendo rimanere senza parole Ramon, mentre la Dicenta dirà all’Alvarez Hermoso che Marcia non è sparita per colpa sua. Mauro non riuscirà a scoprire dov’è finita la nuova fiamma del suo amico, che sempre più disperato crederà che la domestica abbia deciso di mettere fine alla loro relazione.

Infine Ledesma e Felicia annunceranno le loro nozze: purtroppo Emilio su tutte le furie per la decisione della madre, affronterà il Cantabrico.