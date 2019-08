Finalmente dopo una settimana di pausa per le festività di Ferragosto, tornano in tv le avventure di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel. Negli episodi 51 e 52 trasmessi lunedì 19 agosto su Canale 5 alle ore 14:45, le nozze false di Ferit Aslan e Nazli Piran entreranno in crisi mentre Asuman Piran scoprirà che Deniz Kaya ha avuto un incidente con la sua moto.

Bitter Sweet: riassunto episodio precedente

Negli episodi precedenti di Bitter Sweet, andati in onda una settimana fa si è potuto vedere Hakan essere disposto a tutto pur di mettere in cattiva luce Ferit. Il perfido uomo, infatti, ha nascosto della droga all'interno dei camion della ditta di famiglia per far ricadere la colpa sul povero manager. Poco dopo, la polizia si è presentata alla villa dell'Aslan per metterlo in arresto.

In commissariato, il marito di Nazli sarà accusato di contrabbando di sostanze stupefacenti.

Tuttavia, l'affarista è riuscito a dimostrare la sua estraneità dei fatti, tanto da essere rimesso poco dopo in libertà. In questo frangente, i telespettatori hanno scoperto che dietro la terribile accusa mossa nei confronti del marito della Piran, c'era la mano del cognato di Deniz che nel frattempo ha creduto di avere la situazione in pugno. Intanto la cuoca è corsa al commissariato per stare vicino al suo giovane sposo, mentre Asuman ha capito che Burak è un complice di Demet.

La ragazza, a questo punto, ha avvisato sua sorella e l'affarista. Purtroppo la Kaya è riuscita nuovamente a farla franca, grazie alla complicità dell'Onder.

Tensione tra Nazli e Ferit

Gli spoiler di Bitter Sweet, riguardanti gli episodi 51 e 52 in onda lunedì 19 agosto su Canale 5 dopo l'appuntamento con Una Vita, annunciano tanti colpi di scena. Nel dettaglio, la mostra di Deniz si farà sempre più vicina.

Un evento al quale Ferit desidererà partecipare accanto a Nazli per presentarla al pubblico come sua moglie. Peccato che la Piran non sia del solito parere, tanto da non avere nessuna intenzione di presenziare all'evento. La donna, infatti, si lamenterà di essere stanca a causa di una brutta giornata sul lavoro e in famiglia.

Asuman apprende che Deniz ha avuto un incidente in moto

Engin e Fatos, nel frattempo, sorprenderanno i fan della Serie TV turca.

L'amico di Ferit e la coinquilina di Nazli decideranno di lasciarsi in quanto hanno capito che è meglio essere amici. La Piran e l'Aslan, invece, dimostreranno di avere i primi problemi dopo essersi sposati solo con l'unico scopo di ottenere la custodia di Bulut. D'altro canto, Asuman complice una lite con la coinquilina, deciderà di chiedere ospitalità a Deniz. Peccato che il Kaya venga ricoverato in ospedale.

Il musicista, infatti, rimarrà coinvolto in un grosso incidente stradale dopo essersi schiantato con la moto contro un camion.