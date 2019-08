La guerra tra Hakan Onder e Ferit Aslan sarà al centro delle nuove puntate di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, in onda nel mese di agosto su Canale 5. Il marito di Demet, infatti, organizzerà un piano per mettere in cattiva luce il rivale alle forze dell'ordine. Nel frattempo Asuman Piran capirà che Burak è una spia pagata di Demet Kaya.

Bitter Sweet: il piano di Hakan

Le anticipazioni di Bitter Sweet, relative alle nuove puntate in onda ad agosto in Italia si soffermano sulle conseguenze delle nozze frettolose tra Ferit e Nazli. Hakan, infatti, deciderà di organizzare un piano per impedire al manager di ottenere l'affido esclusivo di Bulut.

Nel dettaglio, i coniugi Onder saranno molto preoccupati di perdere il 48% della Pusola Holding qualora perdessero la custodia del nipote. Per tale ragione, l'uomo ordinerà a Bekir di sporcare la fedina penale dell'Aslan in modo che il giudice non lo ritenga idoneo all'adozione del figlio di Demir. Dall'altro canto, Demet non opporrà resistenza al volere del diabolico consorte, in quanto è sicura che l'affarista non rischi la vita nel piano.

L'Onder vuole far arrestare Ferit

Gli spoiler di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, segnalano che Hakan farà sostituire alcuni carichi della Pusola Holding con farmaci e droga di contrabbando per poi informare la polizia. Di conseguenza, le autorità sottoporranno l'Aslan ad un lungo interrogatorio in qualità di amministratore delegato dell'azienda, sebbene lo lascino andare per mancanza di prove a suo carico.

L'Onder, nel frattempo, organizzerà una conferenza stampa insieme a Demet sicuro che il suo rivale sia messo dietro le sbarre. Qui i coniugi Onder dimostreranno di essere solidali verso Ferit, tanto da offrirgli la loro disponibilità ad aiutarlo ad uscire dai guai.

Asuman rivela all'Aslan che Burak è una spia di Demet

In contemporanea a tutto questo, Asuman capirà che il cameriere Burak è una spia al servizio della Kaya.

La Piran a questo punto, deciderà di raccontare tutto alla sorella ed al cognato di quanto scoperto sul cellulare di Burak, che messo alle strette vuoterà il sacco. Infatti rivelerà di essere stato contatto da Demet per rovinare la reputazione del locale e ferire così la povera Nazli (Ozge Gurel) in cambio di una cospicua somma di soldi. Sentite queste parole, l'Aslan si scaglierà come una furia contro il cognato di Deniz, tanto da invitare la polizia a perquisire i cantieri in quanto è sicuro che ci siano traffici illeciti al loro interno.

Ma i guai saranno solo che all'inizio in quanto Deniz comincerà ad avere delle perplessità sulla rapidità con cui la cuoca e l'affarista sono diventati marito e moglie, tanto da farglielo presente.