Alessia Marcuzzi sarà la conduttrice di Temptation Island Vip che andrà in onda a settembre. Il reality, alla seconda edizione, eccita non poco la famosa ex modella che è ansiosa di provare questa esperienza. Prenderà il posto di Simona Ventura in un format nuovo per lei, in cui le coppie scelte, dice al settimanale Spy, sembrano davvero interessanti.

Nuova avventura per Alessia Marcuzzi alla conduzione di Temptation Island Vip

Temptation Island Vip 6 ha fatto stragi di cuori in senso negativo, un'edizione come questa del 2019 non si era mai vista.

Ben cinque coppie su sei sono scoppiate, poi una delle coppie uscite separate si è ricomposta, ma in compenso è scoppiata l'unica coppia che aveva passato indenne il falò. Ora cresce l'attesa per scoprire che cosa succederà nel reality condotto da Alessia Marcuzzi. La bionda e bellissima showgirl non sta nella pelle e, nelle interviste, racconta il suo stato d'animo e parla del cast.

"Sono prontissima, felicissima ed elettrizzata per questa avventura tutta nuova, un’esperienza che vivrò lì con loro, totalmente diversa da quelle che ho fatto fino ad oggi", sono le parole dette da Alessia Marcuzzi.

Alla Marcuzzi piace entrare nei sentimenti delle persone con cui lavora e le coppie invitate e scelte la entusiasmano. E' proprio questo che la brillante conduttrice si aspetta dalla nuova esperienza, immedesimarsi in ogni situazione e creare un team con cui vivere ogni emozione sia positiva e gioiosa che negativa e triste. La Marcuzzi ha seguito ogni edizione di Temptation e, come fan, vorrebbe emulare l'empatia di Filippo Bisciglia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

'Mi piacciono le coppie che sono state scelte'

"Le coppie che sono state scelte mi piacciono e non vedo l’ora di vederle all’opera: mi piace quello che non ti aspetti” svela Alessia Marcuzzi. Delle coppie partecipanti, come annuncia in esclusiva il settimanae Oggi, la prima coppia ufficiale dovrebbe essere quella formata da Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Sarebbe saltata, invece, la partecipazione dell’attore Alex Belli e della compagna Delia Duran. Secondo quanto riporta Novella 2000, invece, le altre coppie candidate a trascorrere alcune settimane nel villaggio dell’amore potrebbero essere Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, Teresa Langella e Andrea Dal Corso, Aida Yespica e Geppy Lama, Stefano Laudoni e Giorgia Crivello, Lory Del Santo e Marco Cucolo, Rebecca Staffelli e Alessandro Basile.