Su Canale 5 prosegue l’appuntamento con la serie televisiva Bitter Sweet - Ingredienti d’amore ambientata ad Istanbul. Dopo i vari tentativi dei due antagonisti Demet e Hakan per far allontanare Ferit e Nazli, un nuovo personaggio femminile sembrerà riuscirci. Nelle prossime puntate farà il suo ingresso una donna chiamata Pelin Turan, che avrà sicuramente fascino da vendere. La new entry spezzerà l’equilibrio che i novelli sposi avevano appena trovato con un tremendo inganno, visto che si avvicinerà all’architetto facendogli credere che dopo la fine della loro storia d’amore sarebbero diventati genitori se lei non avesse interrotto la sua gravidanza.

La sorella di Asuman stanca delle mancanze del marito che, oltre a non presentarsi ad un importante appuntamento di lavoro sarà sempre più scostante da lei, abbandonerà il tetto coniugale. La chef su tutte le furie arriverà addirittura a lasciare la città.

I coniugi Aslan fingono di amarsi, Pelin racconta una menzogna al marito della cuoca

A partire dalla prossima settimana, i telespettatori assisteranno all’arrivo nella soap di Pelin Turan, una donna che non passerà di certo inosservata a Ferit.

Quest’ultimo, prima di rivedere la sua vecchia conoscenza, continuerà a portare avanti l’accordo sancito con Nazli. I novelli sposi essendo riusciti ad ottenere l’affido di Bulut, non avranno altra scelta che far credere di aver convolato a nozze per amore. Purtroppo le anticipazioni rivelano che la cuoca e l’architetto oltre agli Onder faranno i conti con Pelin. Quest’ultima ricomparirà nella vita dell’Aslan in un momento poco opportuno, precisamente quando l’uomo festeggerà il suo compleanno.

La nuova arrivata non appena verrà a conoscenza tramite Hakan che il ricco imprenditore sette anni prima mise la parola fine alla loro storia d’amore con la convinzione che l’avesse tradito con un altro uomo per colpa dello zampino di Demet, ingannerà Ferit. In buona sostanza la Turan dopo essere stata corrotta dall’Onder, che si dirà disposto a darle del denaro se riuscirà a far divorziare il suo rivale, farà intendere al diretto interessato di aver perso il figlio che attendeva da lui di sua volontà.

Pelin dopo aver sconvolto Ferit, per avergli detto che sarebbe diventato padre se non l’avesse lasciata, farà di tutto per passare del tempo in compagnia dell’uomo.

Nazli lascia la città, Ferit riesce a rintracciare la moglie

La diabolica donna inizierà ad attuare il suo piano per scatenare la furia di Nazli, facendo trovare alla cuoca uno scatto fotografico che la ritrae insieme all’Aslan all’interno di un libro dell’architetto.

La sorella di Asuman già stufa per aver saputo che suo marito le ha nascosto che la Turan è stata più di un’amica per lui, si rifiuterà di sentire le spiegazioni dello stesso prendendo una drastica decisione. La chef se ne andrà via da Istanbul approfittando del fatto che Bulut trascorrerà alcuni giorni con la nonna Leman, comunicando la decisione presa a Ferit tramite dei biglietti. La migliore amica di Fatos per poter riflettere deciderà di passare il fine settimana in montagna da un suo zio, con la scusa di raccogliere le olive.

L’Aslan non appena verrà a conoscenza della scomparsa della moglie, cercherà di scoprire dove si trova fino a riuscirci. Arrivato a destinazione, Ferit si farà perdonare dalla Piran, al tal punto che la aiuterà a cercare un fungo nel bosco. Durante la ricerca i coniugi Aslan si perderanno, e non avranno altra scelta che dormire in una baracca abbandonata. Nel corso della notte l’architetto e la cuoca si riappacificheranno, e dopo essersi dichiarati amore reciproco faranno l’amore per la prima volta. Il giorno seguente la coppia si giurerà amore eterno, mentre la signora Leman dopo aver ricevuto la visita di Pelin, avrà modo di parlare anche con Deniz che aumenterà i suoi dubbi. La nonna di Bulut avrà il presentimento che suo figlio e la cuoca si siano sposati per una ragione oscura. Ferit e Nazli quando si appresteranno a ritornare nella loro villa, si vedranno costretti a convivere sotto lo tetto tetto con Leman.