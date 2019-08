Dopo quasi tre settimane di silenzio, ieri sera Raffaella Mennoia è tornata a farsi viva sui social network: direttamente da Miami dove si trova in vacanza, l'autrice Tv ha deciso di commentare in modo vago quello che è successo poco tempo fa. A non credere affatto alla redattrice di Uomini e donne, continua ad essere Mario Serpa: il romano, infatti, ha deriso la collaboratrice di Maria De Filippi e il suo motto "la verità rende liberi".

Mario ancora contro Raffaella

Sebbene si dica che la redazione di Uomini e Donne abbia fatto recapitare delle diffide a tutti quegli ex protagonisti che nelle scorse settimane hanno sparato a zero soprattutto su Raffaella Mennoia, Mario Serpa non si tira indietro dal commentare gli ultimi accadimenti.

A poche ore dal ritorno dell'autrice su Instagram dopo quasi un mese d'assenza, il romano ha espresso una chiarissima opinione sul discorso che ha sentito fare a colei che avrebbe assunto comportamenti scorretti nel backstage della trasmissione.

Dopo aver ascoltato su una pagina che si occupa di Gossip le parole della redattrice e soprattutto dopo aver letto il motto con il quale ha concluso il suo sfogo, l'ex di Claudio Sona ha scritto: "La verità la rende liberahahahahahah". La risata con la quale il ragazzo ha concluso il suo breve ma significativo intervento, conferma ancora una volta il suo pensiero sulla collaboratrice di Maria De Filippi: secondo lui, infatti, Raffaella avrebbe raccontato molte bugie al pubblico e non avrebbe mai davvero considerato la sua persona quando era opinionista del Trono Classico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Teresa Cilia tace sulla Mennoia forse dopo essere stata diffidata

L'altra ex protagonista di Uomini e Donne che nelle scorse settimane ha avuto da ridire sul comportamento di Raffaella, è Teresa Cilia: l'ex tronista ha sparato a zero sulla redattrice, arrivando a promettere ai suoi followers che avrebbe reso pubbliche le tante cose che sa su quello che accadrebbe dietro le quinte del programma.

Sono passati quasi 10 giorni da quando la siciliana ha detto che mancava pochissimo allo svelamento della sua verità, e ancora non è successo nulla.

Da quando che hanno lasciato intendere la ragazza e il marito Salvatore Di Carlo sui social network, l'improvviso silenzio che è calato su questa storia deriverebbe da una diffida che gli addetti ai lavori avrebbero fatto a Teresa.

Sebbene alcuni autori del dating-show abbiano smentito questa notizia nei giorni scorsi, sono in tanti a pensare che se la Cilia, Serpa e l'influencer Deianira Marzano hanno spesso di colpo di parlare della Mennoia e dei suoi presunti atteggiamenti scorretti, è a causa di una querela che lei (oppure la società Fascino, per la quale lavora da anni) ha fatto recapitare a tutti i suoi detrattori.