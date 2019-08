Sono sempre più travolgenti le avventure dello sceneggiato Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, approdato sul piccolo schermo italiano da giugno 2019. Nelle puntate numero 59 e 60 in programmazione su Canale 5 il 23 agosto 2019, il cattivo della soap, cioè Hakan Onder, troverà un escamotage per impedire alla moglie Demet di smascherarlo. Ebbene sì, il losco imprenditore per paura che la sorella di Deniz possa rivelare alla giustizia che è l’artefice della tragica morte dei genitori di Bulut, farà macchiare le mani di sangue alla donna.

L’ex fidanzata di Ferit Aslan accetterà su richiesta del marito di colpire con un arma da fuoco un bersaglio posizionato su una porta, senza accorgersi di essere caduta in una trappola. Demet infatti non capirà di aver messo fine all’esistenza di Tahir. Hakan riprenderà il delitto in un filmato in modo da poterlo utilizzare per ricattare la sua dolce metà se le dovesse venire in mente di denunciarlo.

Anticipazioni del 23 agosto: Hakan fa uccidere Tahir dalla moglie Demet

Negli ultimi appuntamenti della settimana in corso che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 23 agosto 2019 a partire dalle 14.45, Hakan è intimorito dal fatto che sua moglie Demet - avendo scoperto che Demir e Zeynep sono morti per mano sua - possa denunciarlo alla polizia: così troverà il modo per farla rimanere in silenzio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

L’Onder dopo aver messo con le spalle al muro la sua dolce metà vietandole di uscire di casa, la convincerà a scaricare la tensione accumulata per aver appreso la terribile verità sul decesso del fratello. La sorella di Deniz si adeguerà alla volontà del marito senza accorgersi di aver ucciso il povero Tahir, il detective ingaggiato da Ferit per spiare Hakan. Purtroppo si tratterà di un tranello ben architettato, visto che il losco imprenditore riprenderà la scena della sparatoria con una telecamera per poter ricattare Demet, qualora avesse intenzione di far venire alla luce che è lui il mandante del sabotaggio della vettura dei defunti genitori di Bulut.

Demet ancora terrorizzata per aver appreso di vivere con un assassino, si darà alla fuga recandosi a casa di Deniz. Successivamente Nazli dopo essersi dimenticata che a breve Ferit farà il compleanno, all’ultimo momento si vedrà costretta ad organizzare un party a sorpresa con la complicità di Fatos che la aiuterà a rendere l’evento speciale. La stilista infatti mostrerà alla sua amica una fotografia presente sui social network, risalente a sette anni prima che immortala Engin e Ferit insieme ad un gruppo di vecchi amici mai visti prima.

Riassunto episodi del 21 agosto

Negli episodi andati in onda mercoledì 21 agosto 2019, Deniz ha detto ad Hakan che anche se lui e Ferit vogliono farsi la guerra Bulut non deve essere coinvolto. Il musicista si è recato al ristorante dell’Aslan e di Nazli e gli ha augurato tanta felicità. I novelli sposi dopo aver ricevuto come regalo di nozze una macchina fotografica dal fratello di Demet per immortalare tutti i bei momenti, sono rimasti senza parole.

L’ex fidanzato di Ayla ha affermato alla coppia di sapere che il loro amore non è affatto reale come non lo è nemmeno il loro matrimonio. Intanto gli Onder hanno proposto ad Asuman di trovare qualcosa contro suo cognato, che gli permetta di vincere la causa di domani riguardante l’affido di Bulut. Ferit si è scagliato contro la sorella di Nazli dicendole che Deniz ha scoperto che lui e Nazli si sono sposati per il bene di Bulut a causa sua. La giovane ha giurato alla cuoca di non aver detto nulla al musicista. Poco dopo Deniz ha chiamato Nazli al telefono e le ha fatto presente di non aver appreso la verità tramite Asuman. A quel punto la chef ha invitato il suo amico a mantenere il segreto e di non dirlo a Demet se tiene a Bulut. Asuman dopo aver fatto credere agli Onder di aver accettato la loro offerta, gli ha fatto recapitare due bambole voodoo. Il giorno del processo Deniz è entrato in tribunale, e prima di essere ascoltato dal giudice ha detto a Ferit e Nazli di voler fare la cosa giusta. Il musicista ha affermato al magistrato che secondo lui i coniugi Aslan saranno degli ottimi genitori per suo nipote. Grazie alle parole del fratello di Demet il bambino è andato a vivere con Ferit e Nazli, fino al compimento del diciottesimo anno d’età.