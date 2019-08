Il cast della seconda edizione Vip di Temptation Island, è stato annunciato pochi giorni fa, ma molti sembrano essere i personaggi famosi che sono rimasti in attesa di una telefonata che non è mai arrivata. Il numero di "Spy" che è uscito oggi, conferma che tra le celebrità che sono state scartate dopo i provini per il reality, ci sono: i comici Elena Morali e Scintilla, Alex Belli e la sua bella fidanzata, Corinne Clery e il suo giovane compagno.

La rivista di Gossip, inoltre, fa sapere che nessuno componente della famiglia Rodriguez ha sostenuto il casting per il format che mette alla prova le storie d'amore dei famosi.

Spy fa i nomi dei Vip 'rimbalzati' da Temptation

Le sei coppie che compongono il cast ufficiale di Temptation Island Vip 2, ovviamente non sono le uniche che hanno sostenuto un provino per provare a partecipare al popolare reality di Canale 5.

La rivista "Spy", nel suo numero uscito venerdì 23 agosto, fa i nomi di alcuni personaggi famosi che sono stati scartati dagli autori al termine della selezione.

Sulle pagine del settimanale di gossip, dunque, si legge che hanno fatto il cast per il format Mediaset ma non sono stati scelti: Elena Morali e il comico di Colorado Scintilla, Alex Belli e la fidanzata Delia Duran, Corinne Clery e il giovanissimo compagno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Gossip

"Gli altri restano segreti", fa sapere il giornalista che ha svelato solo parte delle celebrità che sono state "rimbalzate" dalla produzione di Temptation ad un passo dall'ufficialità.

In merito alla chiacchierata partecipazione dell'attore di Centovetrine al reality, si è detto e scritto di tutto: sebbene la stampa l'abbia sempre considerato uno dei principali candidati alla trasmissione che mette alla prova i sentimenti dei Vip, Belli ha smentito più volte, sostenendo addirittura di non aver neppure mai fatto il provino con Delia. Dov'è la verità?

La famiglia Rodriguez resta lontana da Temptation

"Spy", oltre ad informare i suoi lettori dell'identità di alcune coppia Vip che sono state scartate per Temptation Island, ha dato un'altra interessante notizia sul cast. Dopo che per settimane si sono rincorse le voci sulla presunta partecipazione al format Mediaset di Cecilia Rodriguez e del fratello Jeremias (rispettivamente in coppia con Ignazio Moser e Soleil Sorgé), la rivista di gossip ha voluto fare chiarezza su questo punto.

"Nessun Rodriguez in vista né ai provini né sulla scelta finale delle coppie. A Temptation non conta la popolarità, ma la voglia di mettere alla prova la propria storia d'amore", si legge sulle pagine del magazine.

A comporre il cast ufficiale della seconda edizione Vip del reality, dunque, sono: Damiano Er Faina e Sharon, Anna Pettinelli e il compagno Matteo, Simona Bonaccorsi e la fidanzata, Serena Enardu e Pago, Nathalie Caldonazzo e Andrea, Ciro Petrone e la sua dolce metà.