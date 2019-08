Nuovo spazio dedicato alle notizie su Bitter Sweet, la Serie TV diventata in poco tempo punta di diamante delle reti Mediaset. Nelle puntate in onda ad inizio agosto su Canale 5, Ferit Aslan rimarrà nuovamente deluso da Nazli Piran dopo averla trovata in compagnia di Deniz Kaya a pochi attimi dalle loro nozze.

Bitter Sweet: Nazli rinchiusa in una cella frigorifera

Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, sulle puntate in onda questa prima settimana di agosto su Canale 5, svelano che Ferit proverà una nuova delusione per colpa di Nazli.

Tutto avrà inizio quando l'affarista chiederà alla cuoca a diventare sua moglie per ottenere la custodia di Bulut, persa a causa dell'inganno della sorella Asuman. Ma ecco che Demet deciderà di intervenire per impedire lo svolgersi delle nozze. La moglie di Hakan (Necip Memili), infatti, rinchiuderà la Piran all'interno di una cella frigorifera al fine di ucciderla. Alla villa, l'Aslan si mostrerà sempre più turbato del ritardo della futura sposa, tanto da chiedere spiegazione a Fatos (Öznur Serçeler) e Engin, gli unici a sapere che il matrimonio è una farsa.

Deniz salva la cuoca

Stando agli spoiler di Bitter Sweet, si evince che Deniz si metterà alla ricerca della cuoca mentre gli ospiti cominceranno ad affluire in casa di Ferit (Can Yaman), che comincerà a mostrarsi sempre più insofferente davanti al ritardo della promessa sposa, le cui condizioni cominceranno ad essere sempre più preoccupanti. Fortunatamente alcune amiche avviseranno il Kaya, tanto che quest'ultimo si precipiterà alla pescheria, dove salverà la vita alla sorella di Asuman, ormai quasi assiderata.

Poi trasporterà la cuoca esanime nel suo appartamento in modo che possa riprendersi dal brutto incidente. Peccato che il musicista non avvisi subito l'Aslan di quello che è successo alla sua promessa consorte.

Ferit deluso dalla Piran

Nel frattempo Demet (Alara Bozbey) informerà il ricco manager che Nazli (Ozge Gurel) si trova presso l'abitazione di suo fratello. Una rivelazione che scatenerà l'ira di Ferit, il quale si recherà subito sul luogo.

In questo frangente, l'Aslan sarà talmente deluso dal comportamento irresponsabile della Piran da non lasciarle il tempo neanche di poter spiegare il motivo del ritardo. La ragazza, a questo punto, pretenderà che il matrimonio venga celebrato il giorno stesso, nonostante le cagionevoli condizioni di salute per dimostrargli che ha la conoscenza pulita. Una decisione che sconvolgerà sia Deniz, che aveva pensato in un suo ripensamento sia Demet che continuerà a tramare alle spalle dei promessi sposi.

Come avanzerà la vicenda? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi sulla serie tv turca più amata dagli italiani.