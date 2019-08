L'arresto di Alessio Bruno per spaccio di sostanze stupefacenti, sta facendo molto discutere e in queste ore sul web Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi ed Eleonora D'Alessandro si sono resi protagonisti di un duro botta e risposta in proposito. La settimana scorsa il Lenticchio di Temptation Island 4 in una intervista aveva detto la sua sulla vicenda legata ad Alessio Bruno: sulle pagine della rivista settimanale "DiPiù Tv", Francesco Chiofalo si era detto dispiaciuto per l'accaduto ed aveva espresso la sua vicinanza alla famiglia ed al diretto interessato.

Sulle pagine della rivista Lenticchio ha detto di aver sentito un Alessio disperato e pentito dietro le sbarre per il reato commesso. Nello specifico il capitolo legato al carcere ha fatto storcere il naso alla D'Alessandro.

L'attuale fidanzata di Alessio Bruno attraverso il suo profilo Instagram si è scagliata contro Chiofalo: "Va bene parlare di questa cosa, ma da qui a dichiarare il falso ce ne passa." L'ex Miss Universo è arrivata a parlare di intervista diffamatoria da parte di Lenticchio.

Eleonora D'Alessandro ha spiegato che il suo ragazzo non si trova in prigione ma agli arresti domiciliari, poiché un reato sotto i 3 anni di pena non prevede il carcere. Inoltre, secondo la modella, Francesco non si sarebbe comportato affatto da buon amico visto che avrebbe preferito parlare con i giornalisti.

Dopo aver letto tali dichiarazioni Francesco Chiofalo è letteralmente sbottato. In un lungo post pubblicato su Instagram Letincchio ha precisato si è reso disponibile verso Alessio e la sua famiglia fin da subito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

Infine, Francesco è convinto che la fidanzata di Alessio Bruno sia disposta ad ogni cosa pur di ottenere visibilità: "Se pensa di diventare famosa con l'arresto del suo ragazzo, è proprio una poveraccia".

Antonella Fiordelisi: 'Tu sapevi tutto'

La lite tra Eleonora D'Alessandro e Francesco Chiofalo ha coinvolto anche Antonella Fiordelisi. La fidanzata di Lenticchio ha espresso un giudizio piuttosto duro verso la donna di Alessio Bruno: "Mi fai pena.

Tu sapevi tutto, sei sempre stata sua complice". La Fiordelisi è convinta che Eleonora D'Alessandro sia sempre stata al corrente dell'attività illecita messa in atto da Alessio Bruno: "Che non sapessi da dove venivano i soldi, non ci crede nessuno". Al contrario, la modella di fronte al giudice ha sempre dichiarato di essere estranea ai fatti. La bella spadaccina infine, ha concluso il suo intervento etichettando Alessio Bruno ed Eleonora D'Alessandro come due delinquenti.

Per capire come si evolverà la situazione tra i tre protagonisti, bisognerà attendere le nuove dichiarazioni via social.