Nuovo appuntamento con le news su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV che si sta rivelando una vera rivelazione per gli ottimi ascolti riscontrati ed il grande seguito sui social network. Gli spoiler della puntata di martedì 6 agosto su Canale 5, dicono che Ferit Aslan organizzerà un piano con la complicità di Nazli Piran per riprendersi Bulut, mentre Deniz Kaya sarà ricattato dai coniugi Onder.

Bitter Sweet: riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente di Bitter Sweet trasmessa lunedì 5 agostom, i telespettatori hanno visto Ferit chiedere alle autorità di svolgere delle accurate indagini per scoprire cos'è realmente accaduto ai genitori di Bulut dopo i sospetti di un addetto al parcheggio. Nel frattempo Demet ha sequestrato Asuman, dove l'ha minacciata di gravi ritorsioni. La sorella di Nazli, a questo punto, è corsa da Deniz per chiedergli perdono di tutti i guai finora combinati alle loro spalle.

Allo stesso tempo Hakan ha chiesto a Celal di incolparsi dell'omicidio di Demir e Zeynep. Peccato che l'uomo sia risultato completamente estraneo al vile attentato ai genitori del nipote dell'affarista. Il trasportatore, infatti, ha dei problemi ben più gravi a cui pensare, visto che le condizioni della figlia si sono aggravate notevolmente nel corso degli ultimi giorni. Dall'altro canto, l'Onder ha ideato un piano per testare la lealtà di Demet. L'omicidio di Salih, infatti, si è dimostrato una finzione, mentre Engin ha capito che il custode ha visto qualcuno manomettere l'auto di Demir.

Il piano di Ferit, Deniz ricattato da Hakan

Le anticipazioni di Bitter Swert sulle puntate 43 e 44 in onda martedì 6 agosto su Canale 5 svelano che il giudice affiderà Bulut ai coniugi Onder. Una sentenza che lascerà l'amaro in bocca a Ferit, che però dimostrerà di non abbassare la guardia, tanto da fare di tutto pur di strappare il nipote dalle grinfie degli zii diabolici, interessati solo alle azioni della Pusola Holding.

Per questo motivo, l'Aslan ideerà un piano che coinvolgerà di persona Nazli. Nel frattempo Hakan e Demet cercheranno un'altra soluzione per mettere le mani su una parte dell'azienda di famiglia. Infatti proporranno a Deniz di cedergli le sue azioni in cambio dell'affidamento del nipote.

Nazli accetta di diventare la moglie dell'Aslan

Ferit proporrà alla Piran di diventare sua moglie, esclusivamente per ottenere la custodia di Bulut.

Intanto il Kaya rifiuterà di aiutare sua sorella ed il diabolico cognato, nonostante sia ferito dalle intenzioni della cuoca di sposare l'affarista. Proprio questi ultimi organizzeranno una cerimonia in modo che tutti credano della veridicità dei loro sentimenti. Infine Hakan sarà alle prese con un nuovo fallimento.